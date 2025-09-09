Verschwunden unter dem SandJetzt kostenlos streamen
Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
Folge 3: Verschwunden unter dem Sand
41 Min.Folge vom 09.09.2025Ab 12
Im November 2008 verschwindet die Motel-Besitzerin Sabine Musil-Buehler spurlos. Bei einer Routineuntersuchung stößt die Polizei auf ihren gestohlenen Wagen, jedoch gibt es ansonsten keinerlei Hinweise auf den Verbleib der Vermissten. Die Beamten gehen davon aus, dass die Frau ermordet wurde und werden auf William Cumber aufmerksam, mit dem Sabine eine Affäre hatte. Doch die Beweise reichen nicht aus, um den Mann zu verurteilen. Eine jahrelange Suche nach Sabines Leiche beginnt.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick