Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Die Gefriertruhe

Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 5vom 16.09.2025
Die Gefriertruhe

Die GefriertruheJetzt kostenlos streamen

Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Folge 5: Die Gefriertruhe

41 Min.Folge vom 16.09.2025Ab 12

Der erfolgreiche IT-Unternehmer Donal O'Sullivan lebt in Melbourne, Florida, und verbringt einen Großteil seiner Zeit mit einer Gruppe junger Skateboarder. Als im September 1998 wochenlang niemand etwas von dem 42-Jährigen hört, verständigt sein Bruder besorgt die Polizei. Die Ermittler finden heraus, dass über 20.000 Dollar vom Konto des Vermissten verschwunden sind, und werden auf einen jungen Mann aufmerksam, der sich als Donals Sohn ausgibt.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
Kabel Eins Doku
Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Alle 3 Staffeln und Folgen