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Voltron: Legendärer Verteidiger

Ein kleines Abenteuer

NBCUniversalStaffel 7Folge 1vom 01.04.2026
Ein kleines Abenteuer

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Voltron: Legendärer Verteidiger

Folge 1: Ein kleines Abenteuer

23 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 12

Bei der Landung auf dem Planeten Faunus gerät die Mission aus dem Gleichgewicht: Ein fremdes Element soll die erschöpften Löwen aufladen, doch unerwartete Komplikationen bringen das Team in Gefahr. Zwischen Chaos und Überlebenskampf werfen bewegende Rückblenden neues Licht auf die Anfänge von Keiths und Shiros Beziehung.

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