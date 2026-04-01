Voltron: Legendärer Verteidiger
Folge 10: Das Herz des Löwen
23 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 12
Nachdem die Paladine von Sendaks sechs Stützpunkten auf der ganzen Welt erfahren haben, planen sie eine riskante Erkundungsmission, um entscheidende Informationen zu sammeln. Zusammen mit den Piloten der Garrison wagen sie sich in ein gefährliches Abenteuer, das neue Hinweise liefern soll, wie Sendaks Operationen zerschlagen und die Kontrolle über die Erde zurückgewonnen werden kann.
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