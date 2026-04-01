Voltron: Legendärer Verteidiger
Folge 9: Kenne deinen Feind
23 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 12
Die Löwen vereinen sich zu Voltron und steuern die Erde an, doch eine Nachricht von Sam zwingt das Team, die gesamte Strategie zu überdenken. Da die Erde von Galra-Truppen eingenommen wurde, verstecken die Paladine die Löwen und reisen ohne sie dorthin. Vor Ort schließen sie sich mit Freunden und Familienmitgliedern zusammen und schmieden einen riskanten Plan, um Sendak zu besiegen und ihren Heimatplaneten zurückzuerobern.
Weitere Folgen in Staffel 7
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