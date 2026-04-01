Voltron: Legendärer Verteidiger
Folge 13: Das Löwenrudel (2)
23 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 12
Mit der Zukunft der Erde auf dem Spiel stellen sich Voltron und die Paladine einem mysteriösen Gegner von nie dagewesenem Ausmaß - dem bisher größten und mächtigsten Robeast. In einem alles entscheidenden Kampf müssen sie all ihren Mut, ihre Stärke und ihren Zusammenhalt aufbringen, um die drohende Katastrophe abzuwenden.
Weitere Folgen in Staffel 7
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