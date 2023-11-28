We Are Family!
Folge vom 28.11.2023: Familie Thielecke
Folge vom 28.11.2023
Die Familie Thielecke betreibt den Brockenhof, einen Bauernhof im Harz, ganz in der Nähe vom Brocken. Sie züchtet eine seltene Rinderrasse: das Rote Harzer Höhenvieh. Zudem betreibt sie einen Schaubauernhof, ein Restaurant, eine Fleischerei und einen Hofladen. Da gibt es jede Menge Arbeit. In drei Tagen hat Mama Susi Geburtstag. Die Familie will sie mit einem ganz besonderen Geschenk überraschen. Doch eigentlich haben sie gar keine Zeit, um etwas vorzubereiten ...