We Are Family!
Folge vom 12.12.2023: Familie Suerder
45 Min.Folge vom 12.12.2023Ab 6
Die Selfmade-Millionärs-Familie Sürder lebt seit über zwei Jahren auf einer Baustelle, doch damit soll jetzt endlich Schluss sein. Aber es gibt ein Problem: Papa Steven fängt alles an und Mama Doro muss es dann zu Ende bringen. Stress ist vorprogrammiert. Doch viel Zeit zum Streiten haben sie eigentlich nicht, denn Bagger und Pflanzen sind bestellt und müssen noch vor dem angekündigten ersten Frost in den Boden. Werden sie es rechtzeitig schaffen?