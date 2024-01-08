We Are Family!
Folge vom 08.01.2024: Familie Vassallo
44 Min.Folge vom 08.01.2024Ab 6
Partystress bei der italienischen Familie Vassallo in Mühlheim an der Ruhr: Die Geschwister Concetta und Salvatore wollen ihre Mama Angela zum 60.Geburtstag mit einer großen Party überraschen. Sie planen, ihre Tante Flavia heimlich als Überraschungsgast aus Mailand einzufliegen, denn die beiden Schwestern haben sich seit sechs Jahren nicht mehr gesehen. Doch die Vorbereitungen für das große Fest enden im Dauer-Zoff zwischen den Geschwistern und die Nerven liegen blank.