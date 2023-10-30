Zum Inhalt springenBarrierefrei
We Are Family!

Familie Gelfi Müller

SAT.1Folge vom 30.10.2023
Familie Gelfi Müller

44 Min.Folge vom 30.10.2023Ab 6

Die 48-jährige Melli krempelt ihr Leben nochmal komplett um. Sie zieht zurück zu ihrer Mutter. Und zwar zusammen mit Ehemann Chris - damit Mutter Wally im Alter nicht alleine ist. Von der Stadt raus aufs Land. Heißt für die 70-Jährige: radikal verkleinern, von bisher 120 Quadratmetern auf dann zwei Zimmer mit insgesamt 48 Quadratmeter. Das Problem: Wally liebt jede Form von Deko - Tochter Melli mag es lieber schlicht und praktisch. Da sind Diskussionen vorprogrammiert ...

