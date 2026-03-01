Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 5Folge 1vom 12.03.2026
Folge 1: Ric Flair vs. Ricky "The Dragon" Steamboat

43 Min.Folge vom 12.03.2026Ab 12

Die Rivalität zwischen Ric Flair und Ricky Steamboat beginnt bereits in den späten 70er Jahren und zieht sich durch die professionellen Karrieren der beiden Athleten. Ihren Höhepunkt erreicht die Fehde in den 80er Jahren, als es zu drei spektakulären Kämpfen in Folge kommt. Gabriel Iglesias, Kevin Nash, Natalya Neidhart, Cody Rhodes und John Bradshaw Layfield blicken auf die legendäre Auseinandersetzung zurück.

