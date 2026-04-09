Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
WWE Rivals

"Rowdy" Roddy Piper vs. Mr. T

ProSieben MAXXStaffel 5Folge 10vom 09.04.2026
"Rowdy" Roddy Piper vs. Mr. T

"Rowdy" Roddy Piper vs. Mr. TJetzt kostenlos streamen

WWE Rivals

Folge 10: "Rowdy" Roddy Piper vs. Mr. T

43 Min.Folge vom 09.04.2026Ab 12

Durch Hollywood ist Mr. T bereits weltweit bekannt, als er Mitte der 80er Jahre den Schritt in den Wrestling-Ring wagt. Roddy Piper ist von dem Außenseiter wenig begeistert und sieht ihn sofort als Feind an. Gabriel Iglesias, Kevin Owens, Natalya Neidhart, X-Pac und John "Bradshaw" Layfield blicken auf die legendäre Rivalität zurück.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

WWE Rivals
ProSieben MAXX
WWE Rivals

WWE Rivals

Alle 2 Staffeln und Folgen