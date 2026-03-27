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WWE Rivals

Triple H vs. Undertaker

ProSieben MAXXStaffel 5Folge 7vom 02.04.2026
Triple H vs. Undertaker

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WWE Rivals

Folge 7: Triple H vs. Undertaker

43 Min.Folge vom 02.04.2026Ab 12

The Undertaker und Triple H zählen zu den absoluten Superstars der Wrestling-Welt und haben maßgeblich zur Entwicklung der WWE beigetragen. Die beiden Athleten sind in zahlreichen Matches gegeneinander angetreten und begeistern das Publikum seit fast 30 Jahren.

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