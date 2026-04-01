Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
WWE Rivals

Roman Reigns vs. Seth Rollins

ProSieben MAXXStaffel 5Folge 9vom 09.04.2026
Roman Reigns vs. Seth Rollins

Roman Reigns vs. Seth RollinsJetzt kostenlos streamen

WWE Rivals

Folge 9: Roman Reigns vs. Seth Rollins

43 Min.Folge vom 09.04.2026Ab 12

Roman Reigns und Seth Rollins stammen aus völlig unterschiedlichen Welten, doch die beiden Männer werden schnell zu engen Verbündeten. Als einer den anderen jedoch verrät, entsteht eine erbitterte Rivalität zwischen den ehemaligen Freunden.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

WWE Rivals
ProSieben MAXX
WWE Rivals

WWE Rivals

Alle 2 Staffeln und Folgen