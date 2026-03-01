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WWE Rivals

Triple H vs. Shawn Michaels

ProSieben MAXXStaffel 5Folge 5vom 26.03.2026
Triple H vs. Shawn Michaels

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Folge 5: Triple H vs. Shawn Michaels

43 Min.Folge vom 26.03.2026Ab 12

Triple H und Shawn Michaels verbindet eine jahrelange Freundschaft, die sich sowohl vor als auch hinter der Kamera abspielt. Als die persönliche Beziehung der beiden jedoch bergab geht, beginnt eine legendäre Rivalität im Ring.

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