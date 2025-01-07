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Young Sheldon

Glitzerpuder und ein Heißgetränk

ProSiebenStaffel 3Folge 12vom 07.01.2025
Glitzerpuder und ein Heißgetränk

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Young Sheldon

Folge 12: Glitzerpuder und ein Heißgetränk

18 Min.Folge vom 07.01.2025Ab 6

Paige ist am Boden zerstört, als sie erfährt, dass sich ihre Eltern scheiden lassen wollen. Als ihre Leistungen in der Schule nachlassen, will Linda, dass ihre Tochter Zeit bei den Coopers verbringt, um gemeinsam mit Sheldon wissenschaftliche Themen zu besprechen. Doch Paige weigert sich und benutzt Sheldon sogar dazu, Glitzerpuder aus der Drogerie zu klauen. Der schockierte Junge bittet daraufhin Dr. Sturgis um Hilfe.

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