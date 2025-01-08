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Young Sheldon

Schweinehirn und Fisch auf dem Grill

ProSiebenStaffel 3Folge 13vom 08.01.2025
Schweinehirn und Fisch auf dem Grill

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Young Sheldon

Folge 13: Schweinehirn und Fisch auf dem Grill

19 Min.Folge vom 08.01.2025Ab 6

Nachdem Meemaw kein Interesse an einem Angelausflug mit Dale hat, beschließt er kurzerhand, Georgie und George mitzunehmen. Dabei vergisst George allerdings, dass er bereits mit Dr. Sturgis verabredet ist. Um alles unter einen Hut zu bringen, starten alle vier gemeinsam ins Männerwochenende - was schnell zum Problem wird, denn Dale und Dr. Sturgis verstehen sich überhaupt nicht. Derweil finden Sheldon und Missy überraschenderweise ein Hobby, das beiden gleichermaßen Spaß macht.

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