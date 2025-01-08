Schweinehirn und Fisch auf dem GrillJetzt kostenlos streamen
Young Sheldon
Folge 13: Schweinehirn und Fisch auf dem Grill
19 Min.Folge vom 08.01.2025Ab 6
Nachdem Meemaw kein Interesse an einem Angelausflug mit Dale hat, beschließt er kurzerhand, Georgie und George mitzunehmen. Dabei vergisst George allerdings, dass er bereits mit Dr. Sturgis verabredet ist. Um alles unter einen Hut zu bringen, starten alle vier gemeinsam ins Männerwochenende - was schnell zum Problem wird, denn Dale und Dr. Sturgis verstehen sich überhaupt nicht. Derweil finden Sheldon und Missy überraschenderweise ein Hobby, das beiden gleichermaßen Spaß macht.
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