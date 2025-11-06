Freunde, Feinde, Team-Partner
Sam Dylan und Kate Merlan gemeinsam in "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown": Weiter Streit oder schließen sie Frieden?
Aktualisiert:von Julian B.
Teamwork oder Katastrophe? Sam Dylan und Kate Merlan müssen in "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" Seite an Seite antreten. Dabei flogen zwischen den beiden in der Vergangenheit ordentlich die Fetzen. Ob sie ihre Differenzen diesmal unter Kontrolle haben?
Lässt Geld die Wunden heilen?
Auf das Gewinner-Duo von "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" wartet ein Preisgeld von bis zu 50.000 Euro. Das sollte doch für jede:n genug Motivation sein, sich zusammenzuraufen und Gas zu geben. Wäre da nicht dieser fiese Haken.
"Die Abrechnung" im Livestream
In der neuen Reality-Show "Die Abrechnung - der Promi-Showdown" treten ausgerechnet die Promis im Team an, die sich nicht leiden können. Klingt nach Zündstoff!
Aus Freundschaft wurde Drama
Sam Dylan und Kate Merlan galten lange als unzertrennlich. Das ging sogar so weit, dass die beiden darüber nachdachten, eine gemeinsame Patchwork-Familie zu gründen. Doch diese Pläne hielten nicht lange an.
Vor laufender Kamera behauptete Sam plötzlich, dass Kate keine geeignete Mutter für seine Kinder sei. Ein Schlag ins Gesicht für die mittlerweile 38-Jährige. Dennoch verzieh sie Sam den Ausrutscher und gab ihm eine zweite Chance. Die nutzte der Reality-Star aber nicht. Im Gegenteil: In "The 50" lästerte er erneut über Kate und plauderte obendrein private Details über sie aus. Grund genug für einen öffentlichen Schlagabtausch. Seitdem gehen sich die beiden gekonnt aus dem Weg.
Unglücklich nur, dass sich ihre Wege in "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" wieder kreuzen.
Nicht verstehen, ist untertrieben! […] Ich wollte ihn eigentlich nie wieder in meiner Nähe haben
Dass die beiden im Team funktionieren, ist aktuell schwer vorstellbar. Wollen sie die Show aber als Gewinner-Duo verlassen, müssen sie kooperieren. Ob ihnen das gelingt?
Sam Dylan: Reality-Star durch und durch
Wenn jemand das Reality-Game verstanden hat, dann Sam Dylan. Der 30-Jährige sammelte seine ersten Kameraerfahrungen 2015 in der Datingshow "Next, Please!". Sein großer Durchbruch folgte aber erst 2019 mit "Prince Charming", wo er versuchte, das Herz von Nicolas Puschmann zu erobern. Auch wenn er daran scheiterte, war die Show der Beginn seiner inzwischen großen Reality-TV-Karriere.
Denn seitdem ist Sam ein fester Bestandteil der Szene. Ob bei "Promi Big Brother", "Forsthaus Rampensau" oder "Das große Promi-Büßen" - er sorgt überall für Entertainment.
Sam Dylan büßt vor Olivia Jones
Privat gibt es bei Sam viele Höhen und Tiefen. Das zeigt allein seine Beziehung mit Rafi Rachek. Kurz nach "Prince Charming" 2019 lernten sich die beiden kennen und führten über mehrere Jahre eine On-off-Beziehung. Vor drei Jahren trennten sich die zwei zwar, gaben letztes Jahr aber ihr großes Liebes-Comeback bekannt. Ob es auch zu einem Freundschafts-Comeback mit Kate kommt?
Kate Merlan: Von der Mode-Expertin zum Reality-Profi
Kate Merlan kennt die Welt des Reality-TV wie kaum eine andere. Die 38-Jährige aus Salzwedel in Sachsen-Anhalt startete ihre Weg ursprünglich als Abteilungsleiterin in einem Modegeschäft. 2017 sorgt sie dann aber durch ihre Beziehung mit Schlagerstar Nino de Angelo und 2019 mit dem britischen Sänger Benjamin Boyce für erste Schlagzeilen.
Mit Benjamin ging sie 2019 ins "Sommerhaus der Stars" - der Startschuss ihrer Reality-TV-Karriere. Von "Get the F*ck out of my House" über "Shopping Queen" bis hin zu "Kampf der Realitystars", "Promis unter Palmen" und "Villa der Versuchung" - Kate hat sich wenig entgehen lassen. Kann sie nun aber auch in "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" mit Sam Dylan als Team-Partner performen?
Kate Merlan in der "Villa der Versuchung"
"Die Abrechnung - der Promi-Showdown" siehst du ab Donnerstag, 6. November, 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.de ('Behind the Screens' Deutschland) veröffentlicht.
Mehr entdecken
Kandidatin bei "Die Abrechnung"
Patricia Blanco: 15 Jahre Funkstille - so schlecht ist das Verhältnis zu ihrem Vater Roberto Blanco wirklich
Das muss man zu ihm wissen
Julian F. M. Stoeckel bei "Die Abrechnung": Das muss man zum Reality-Star mit dem Turban wissen
Nach Schönheits-Eingriffen
Lisha Savage früher und heute bei "Die Abrechnung": So extrem hat sie sich verändert
Auch Familienplanung ist abgeschlossen
Trotz Trennung: Darum will sich Sara Kulka nicht scheiden lassen
Da flogen die Fetzen
"So peinlich": Patricia Blanco und Kate Merlan zoffen sich bei Premiere von "Die Abrechnung"
Skandal-Politiker wieder im TV
Ronald Schill bei "Die Abrechnung": Darum wurde er als "Richter Gnadenlos" bekannt
Reality-Star im Joyn-Interview
"Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" - Sara Kulka enthüllt: "Habe sechs Mal überlegt, ob ich aufhöre"
Start heute!
Alle wichtigen Infos zum Start der neuen Reality-Show auf ProSieben
"Ich kann ihn nicht ertragen"
Sara Kulka und Ronald Schill als Team bei "Die Abrechnung"