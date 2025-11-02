Vom Lausbub zum Mordverdächtigen "Die Bergretter"-Gaststar: Aus diesen Rollen kennst du Hansi Kraus bereits Aktualisiert: 02.11.2025 • 14:30 Uhr von teleschau Hansi Kraus, hier mit Lola Linnéa Padotzke als Leni Prädel, spielt in "Die Bergretter" Großvater Wolfgang Hoffmann, der ein dunkles Geheimnis hat. Bild: ZDF/Sabine Finger Fotografie

"Die Bergretter" in die 17. Staffel gestartet. In der Auftakt-Episode "Stille Wasser" hat ein Schauspiel-Urgestein einen Gastauftritt als Großvater, der für das Wohl von Tochter und Enkelin eine krasse Entscheidung fällt. Eine ganz andere Rolle hingegen machte Hansi Kraus einst zum TV-Star.

Hansi Kraus: Als "Lausbube" wurde er berühmt Zunächst hatte der in Schlesien geborene und in München aufgewachsene Kraus in fünf Filmen der Serie "Lausbubengeschichten" die Hauptrolle des jungen Ludwig Thoma inne. Der echte Thoma zeigte sich für die Drehbücher verantwortlich. Die Geschichten drehten sich um einen frechen, stets zu Streichen aufgelegten Schüler. Der erste Film wurde 1964 veröffentlicht, da war Kraus zwölf Jahre jung. Da der Jungstar die Rolle eines lustigen Nachwuchsrebellen so überzeugend spielte, schlüpfte er anschließend noch siebenmal in die Rolle des gymnasialen Frechdachses Pepe Nietnagel. Der erste Film dieser Reihe, "Zur Hölle mit den Paukern", kam 1968 in die Kinos. Weitere Produktionen hatten vielsagende Namen wie "Hurra, die Schule brennt!" oder "Betragen ungenügend!".

Vom volkstümlichen Schauspieler zum Seriendarsteller Der beliebte Jungdarsteller blieb zunächst dem Heimatfilm-Genre treu und war später auch häufig auf volkstümlichen Bühnen, etwa im "Komödienstadl", zu sehen. Später schaffte Hansi Kraus den Sprung in die Serienwelt. So war er in Krimis wie "Derrick" oder "Polizeiinspektion 1" oder auch Soaps wie "Aus heiterem Himmel" oder "Marienhof" in Gastrollen zu sehen. In der Serie "Forsthaus Falkenau" spielte Kraus 18 Staffeln lang den Bio-Bauern Hans Sailer. Und in "Sturm der Liebe" war er 2007 in mehreren Episoden als korrupter Lokalpolitiker Oskar Schwarzenbeck zu sehen. Hansi Kraus, dessen Geburtsname übrigens Jan Christoph Krause lautet, ist seit 1975 verheiratet. Mit seiner Frau Barbara, einer Heilpraktikerin, hat er zwei Kinder. Seine jüngere Tochter Miriam Krause ist ebenfalls Schauspielerin. Dank ihrer Kinder Emma und Pepe ist der Schauspieler auch Großvater geworden. Er lebt nach wie vor in München und gehört zum Ensemble der Iberl Bühne, wo er regelmäßig zu sehen ist. Aktuell steht das Stück "Zuagricht, hergricht, higricht" auf dem Programm. "Die Bergretter" geht am Donnerstag, dem 6. November in die nächste Folge. "Vertrauen" läuft um 20:15 Uhr im ZDF sowie im Livestream auf Joyn.