In Staffel 4 "Hype Kitchen"-Host Noah Bachofen nimmt Abschied: Wie steht er zu seinem Nachfolger? Veröffentlicht: 09:00 Uhr von C3 Newsroom Noah Bachofen (rechts) übergibt das "Hype Kitchen"-Zepter an Luca Ragnolini (links). Wie es mit dem Format jetzt wohl weitergeht? Bild: seven.one

Noah Bachofen sagt Adieu - zumindest zu seiner Zeit bei "Hype Kitchen". Was kann der Spitzenkoch aus der Zeit mit seiner eigenen Kochshow mitnehmen? Und wie steht er zu seinem Nachfolger? All das hat er uns in einem Interview verraten.

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Mit dem Ausstieg von Noah Bachofen aus der vierten Staffel von "Hype Kitchen" endet ein Kapitel Kochgeschichte, das die Grenzen zwischen Sterneküche, Social Media und Trends neu definiert hat. In drei Staffeln hat der Schweizer Hype-Koch virale Trend-Rezepte unter die Lupe genommen und ausprobiert. In der ersten Episode der neuen 4. Staffel von "Hype Kitchen", die seit dem 12. April auf Joyn verfügbar ist, wird jedoch klar: Für Noah Bachofen ist jetzt erst einmal Schluss. Doch wie steht er zu diesem Abschied?

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Noah Bachofen bleibt bei seinen Koch-Videos Hype-Koch Noah Bachofen kennt man in der Schweiz, doch das nicht über Nacht: Als jahrelanger Teil der Sterneküche ist der Glarner unter anderem durch seine kurzen Kochvideos viral gegangen. Kein Wunder, dass er in seiner eigenen Kochshow viralen Internet-Phänomenen auf den Grund gehen wollte. Ob er sich nach "Hype Kitchen" jetzt nur noch auf kulinarische TV-Formate konzentrieren will? Der Spitzenkoch gibt uns Entwarnung.

Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich aktuell Instagram wählen, weil ich dort näher an meiner Community bin. Noah Bachofen

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Dennoch haben es ihm auch TV-Formate wie "Hype Kitchen" angetan, gesteht er: "Beides hat seinen Reiz. Instagram ist schneller, direkter und ehrlicher,, du merkst sofort, was funktioniert. Eine Kochshow gibt dir dafür mehr Raum für Storytelling und Tiefe."

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Das war wirklich "worth the hype" Natürlich hat Noah Bachofen aus seiner Zeit bei "Hype Kitchen" auch ein paar virale Rezepte mitgenommen, wie er uns im Interview verrät.

Ehrlich gesagt: Wenn etwas wirklich gut war, habe ich es danach auch privat nochmal gekocht – das ist für mich immer der beste Test. Noah Bachofen

"Gerade einfache Gerichte, die man vielleicht unterschätzt, haben oft am meisten überzeugt", erklärt er. Seine Zuschauer:innen haben vor allem die Authentizität des Schweizer Kochs zu schätzen gewusst. Ob diese über seinen Abschied hinweg bestehen kann?

Was hält Noah Bachofen von seinem Nachfolger? Der Abschied von "Hype Kitchen" bedeutet noch lange nicht das Aus des Formats. Im Gegenteil: Noah Bachofens Co-Host, Luca Ragnolini, übernimmt ab Staffel 4 das Zepter. Ob er den grossen Fussstapfen des Schweizer Kochs gerecht werden kann? Bachofen zeigt sich zuversichtlich. "Ich glaube, das Wichtigste ist, dass er es auf seine eigene Art macht", erklärt er.

Hype Kitchen funktioniert nicht, wenn man jemanden kopiert. Wenn er seinen eigenen Stil reinbringt, kann das sehr gut funktionieren, vielleicht auch etwas anders als bisher, aber das ist ja genau das Spannende. Noah Bachofen

Die gemeinsame Zeit mit Luca wird er jedoch vermissen. "Klar, so eine gemeinsame Zeit schweisst zusammen", verrät Noah Bachofen. "Ich bin gespannt, wie er das Format weiterführt und werde sicher ab und zu reinschauen."

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