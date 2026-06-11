Schweizer Comedy-Legenden "Kurds im Ohr": Wer sind eigentlich die Podcast-Stars Yoldaş und Serhat? Veröffentlicht: 11.06.2026 • 16:13 Uhr Yoldaş Gündoğdu und Serhat Koca haben mit "Kurds im Ohr" einen echten Hit gelandet. Bild: Seven.one

Serhat Koca und Yoldaş Gündoğdu zählen heute zu den prägendsten Stimmen der Schweizer Comedy-Szene. Mit ihrem Podcast "Kurds & Bündig" haben sie Kultstatus erreicht, mit der TV-Show "Kurds im Ohr" erobern sie nun auch die Bildschirme. Doch wer sind die beiden Winterthurer, die mit Witz, Haltung und Authentizität eine ganze Generation begeistern?

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Wenn Yoldaş Gündoğdu und Serhat Koca durch Winterthur laufen, dauert der Weg meist etwas länger als geplant. Hier ein kurzer Gruss, dort ein Handschlag, ein gemeinsames Foto oder ein paar Worte mit Fans. Spätestens seit ihrem Podcast "Kurds & Bündig" gehören die beiden zu den bekanntesten Stimmen einer jungen Generation in der Schweiz, die sich in klassischen Medien oft nicht ausreichend repräsentiert fühlt. Mit ihrer Mischung aus Humor, Ehrlichkeit und gesellschaftlicher Relevanz haben sie es geschafft, aus einer Idee in einer Garage eines der erfolgreichsten Podcast-Formate des Landes zu machen. Doch wer sind denn eigentlich die beiden Schweizer Comedy-Legenden?

Yoldaş Gündoğdu und Serhat Koca: Woher kommen sie? Yoldaş Gündoğdu gilt als der kreative Kopf des Duos. Schon als Jugendlicher drehte er Kurzfilme, gewann Preise bei Filmwettbewerben und träumte davon, Geschichten zu erzählen. Heute studiert er Film, arbeitet als Produzent und denkt in Dramaturgien, Bildern und Pointen. Wer ihn kennt, weiss: Er liebt die Bühne. Er selbst erzählt offen gegenüber "Blick", dass er bereits als Kind vor dem Spiegel Dankesreden übte. Serhat Koca dagegen wirkt zunächst wie sein Gegenpol. Der Informatiker ist zurückhaltender, analytischer und deutlich privater unterwegs: Während Yoldaş gerne im Rampenlicht steht, fühlt sich Serhat dort nicht immer wohl. Als die ersten Folgen ihres Podcasts veröffentlicht wurden, schlief er nach eigener Aussage im "Blick"-Interview wochenlang schlecht, weil er Angst hatte, etwas Falsches zu sagen oder öffentlich kritisiert zu werden. Heute ist genau diese Mischung aus extrovertierter Kreativität und bodenständiger Direktheit eines der Erfolgsgeheimnisse des Podcasts.

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Wie wurde aus Yoldaş und Serhat ein Dreamteam? Kennengelernt haben sich die beiden Schweizer Comedy-Stars in Winterthur. Die Freundschaft begann allerdings alles andere als harmonisch. Serhat konnte mit dem selbstbewussten Auftreten von Yoldaş zunächst wenig anfangen, berichtet er. Ständig tauchte dessen Name irgendwo auf, ständig machte er Werbung für neue Projekte. Erst bei gemeinsamen Veranstaltungen kamen die beiden ins Gespräch. Aus anfänglicher Skepsis entwickelte sich schnell gegenseitiger Respekt – und schliesslich eine enge Freundschaft. Später wohnten sie sogar zusammen, berichten sie.

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Der Erfolg hinter "Kurds & Bündig" Diese enge Freundschaft ist heute die Grundlage von "Kurds & Bündig". Was als spontanes Projekt begann, entwickelte sich innerhalb kurzer Zeit zu einem der meistgehörten Podcasts der Schweiz. Statt auf inszenierte Geschichten oder ein starres Konzept setzen die beiden auf das, was sie am besten können - authentische Gespräche. Sie sprechen über ihre Jugend in Winterthur, über Familie, kulturelle Erwartungen, Diskriminierung, Freundschaft, Beziehungen oder mentale Gesundheit - Themen, die viele Menschen beschäftigen, über die aber oft zu wenig gesprochen wird. Ihr Erfolg hat auch eine gesellschaftliche Dimension. Beide kritisieren seit Jahren, dass Menschen mit Migrationsgeschichte in der Schweizer Unterhaltungs- und Medienlandschaft oft nur am Rand stattfinden. Ihnen fehlt die Vielfalt an Geschichten und Perspektiven, die längst zur Realität des Landes gehören. Mit ihrem Podcast wollen sie genau diese Lücke schliessen - nicht durch Provokation um der Provokation willen, sondern indem sie Einblicke in Lebenswelten geben, die vielen bislang verborgen geblieben sind.

"Kurds im Ohr": Yoldaş und Serhat gehen einen Schritt weiter Dass ihr Comedy-Konzept funktioniert, zeigt nicht zuletzt der Gewinn des Suisse Podcast Awards. Doch wer mit den beiden spricht, merkt schnell, dass Auszeichnungen für sie nur eine Nebenrolle spielen. Viel wichtiger ist ihnen die Resonanz ihres Publikums. Menschen schreiben ihnen, dass sie sich zum ersten Mal in einem Schweizer Medienformat wiederfinden, dass ihre Geschichten gehört werden - und dass jemand ihre Erfahrungen teilt, berichten sie gegenüber "Blick". Stillstehen ist nicht ihr Ding: Mit "Kurds im Ohr" haben Yoldaş und Serhat inzwischen auch ihr eigenes TV-Format etabliert. Das Prinzip ist ebenso simpel wie genial: Einer muss verrückte Aufgaben meistern, während der andere ihm über ein geheimes Mikrofon spontane Anweisungen ins Ohr flüstert. Heraus kommt ein ebenso chaotisches wie urkomisches Experiment - gekrönt von prominenten Gästen, die den beiden dabei tatkräftig in die Karten spielen.

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