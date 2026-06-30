Porträt
"landuf, landab": So läuft es bei Moderatorin Nicole Bircher privat
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
Nicole Bircher zählt zu den bekanntesten Moderatorinnen der Schweiz. Mit ihrer authentischen Art prägt sie seit Jahren das Format "landuf, landab", in der sie Menschen, Regionen und besondere Geschichten des Landes porträtiert. Doch wer ist eigentlich die Frau hinter dieser erfolgreichen TV-Karriere?
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Nicole Bircher: So tief ist sie mit der Schweiz verbunden
Geboren und aufgewachsen in Stansstad im Kanton Nidwalden, hat Nicole Bircher schon früh eine enge Verbindung zu ihrer Heimat entwickelt. Die beeindruckende Berg- und Seenlandschaft der Zentralschweiz, das familiäre Umfeld und die Nähe zur Natur haben sie nachhaltig geprägt, berichtet sie gegenüber der "Schweizer Illustrierten". Obwohl sie später einige Jahre in Luzern lebte, zog es sie schließlich wieder zurück in ihre Heimatregion.
Ihre Karriere begann nicht zufällig vor der Kamera: Schon früh entdeckte sie ihre Leidenschaft für Kommunikation, Medien und das Erzählen von Geschichten. So entwickelte sie sich zu einer Moderatorin, die für ihre Professionalität ebenso geschätzt wird wie für ihre Nahbarkeit.
Ihren großen Durchbruch feierte sie schliesslich mit der Reisesendung "landuf, landab": Das Format führt sie quer durch die Schweiz, wo sie Menschen besucht, regionale Besonderheiten entdeckt und Geschichten erzählt, die oft fernab der großen Schlagzeilen liegen.
Neben ihrer Tätigkeit im Fernsehen ist Nicole Bircher regelmäßig als Moderatorin für Galas, Wirtschaftsanlässe, Preisverleihungen und Firmenveranstaltungen im Einsatz.
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Nicole Bircher: Ist sie verheiratet?
Bircher ist jedoch weit mehr als nur Moderatorin: Gemeinsam mit ihrem Ehemann Stefan Hänni gründete beziehungsweise übernahm sie die Filmproduktionsfirma Motion Production. Das Unternehmen produziert Imagefilme, Dokumentationen, TV-Beiträge und Unternehmensporträts. Während Stefan Hänni den technischen und filmischen Bereich verantwortet, bringt Nicole Bircher ihre Erfahrung in den Bereichen Redaktion, Moderation, Konzeption und Storytelling ein.
Dass sie Arbeit und Privatleben miteinander verbindet, bedeutet jedoch nicht, dass ihre Familie ständig im Rampenlicht steht. Im Gegenteil: Nicole Bircher legt großen Wert darauf, ihre Privatsphäre zu schützen. Gemeinsam mit ihrem Mann ist sie Mutter einer Tochter, die bewusst aus der Öffentlichkeit herausgehalten wird. Interviews oder Social-Media-Beiträge drehen sich nur selten um das Familienleben.
Wenn sie nicht beruflich unterwegs ist, verbringt Nicole Bircher ihre Zeit am liebsten mit ihrer Familie in der Natur. Wanderungen in den Bergen, Spaziergänge am Vierwaldstättersee oder gemeinsame Ausflüge gehören zu den Momenten, in denen sie neue Energie tankt, berichtet sie gegenüber der "Schweizer Illustrierte".
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