So habt ihr abgestimmt!
Alle Voting-Ergebnisse: So knapp war Jimi Blue Ochsenknechts Sieg bei "Promi Big Brother" 2025
Aktualisiert:von Lena Maier
Wer musste wann das Haus verlassen und wer konnte am Ende die meisten Stimmen für sich gewinnen? Hier sind alle Exit-Voting-Ergebnisse aus "Promi Big Brother" 2025. Diese zeigen, wie eng oder deutlich die Entscheidungen der Zuschauer:innen wirklich waren.
Transparenz bei den Zuschauer-Votings
Nach dem Finale von "Promi Big Brother" 2025 liegen nun alle offiziellen Voting-Ergebnisse vor. Die Zuschauerinnen und Zuschauer konnten via Telefon, SMS und Joyn-App abstimmen, welcher Promi im Haus bleiben soll und schließlich, wer den Sieg verdient hat.
Sonntag, 12. Oktober 2025: Erster Exit für Doreen Dietel
Beim ersten Zuschauervoting traf es Doreen Dietel, die mit 4,15 Prozent der Stimmen das Haus verlassen musste. Am beliebtesten war an diesem Abend Karina2you mit 26,06 Prozent, gefolgt von Achim Petry (17,48 Prozent) und Désirée Nick (17,28 Prozent).
Ergebnis im Überblick:
Karina2you: 26,06 Prozent
Achim Petry: 17,48 Prozent
Désirée Nick: 17,28 Prozent
Michael Naseband: 13,06 Prozent
Harald Glööckler: 11,27 Prozent
Erik (Satansbratan): 10,69 Prozent
Doreen Dietel: 4,15 Prozent (Exit)
Montag, 13. Oktober 2025: Doppel-Exit mit Überraschung
An diesem Tag mussten gleich zwei Prominente gehen.
Zuerst traf es Christina Dimitriou (30,48 Prozent), danach Pinar Sevim (4,14 Prozent) im zweiten Voting des Abends.
Ergebnisse Runde 1:
Paco Herb: 36,30 Prozent
Andrej Mangold: 33,22 Prozent
Christina Dimitriou: 30,48 Prozent (Exit)
Ergebnisse Runde 2:
Achim Petry: 22,37 Prozent
Karina2you: 16,59 Prozent
Désirée Nick: 11,94 Prozent
Michael Naseband: 10,09 Prozent
Sarah-Jane Wollny: 8,84 Prozent
Paco Herb: 7,69 Prozent
Jimi Blue Ochsenknecht: 7,38 Prozent
Harald Glööckler: 6,36 Prozent
Laura Blond: 4,60 Prozent
Pinar Sevim: 4,14 Prozent (Exit)
Dienstag bis Freitag: Vier weitere Exits
Dienstag, 14. Oktober: Marc Terenzi musste mit 39,51 Prozent gehen, Paco Herb lag mit 60,49 Prozent vorne.
Mittwoch, 15. Oktober: Sarah-Jane Wollny schied mit 35,06 Prozent aus, während Achim Petry 64,94 Prozent erreichte.
Donnerstag, 16. Oktober: Paco Herb war erneut unten und musste diesmal mit 39,18 Prozent das Haus verlassen.
Freitag, 17. Oktober: Désirée Nick bekam 38,32 Prozent, Harald Glööckler sicherte sich 61,68 Prozent und blieb.
Samstag, 18. Oktober 2025: Kein Exit
Nach einem technischen Fehler wurde das Voting am Sonntag neu gestartet.
Sonntag, 19. Oktober 2025: Doppel-Exit nach technischem Fehler
In der ersten Runde traf es Achim Petry mit 6,51 Prozent, in der zweiten Runde Karina2you mit 15,40 Prozent.
Ergebnisse Runde 1:
Harald Glööckler: 17,71 Prozent
Laura Blond: 15,24 Prozent
Jimi Blue Ochsenknecht: 13,96 Prozent
Karina2you: 12,97 Prozent
Andrej Mangold: 12,78 Prozent
Michael Naseband: 10,58 Prozent
Erik (Satansbratan): 10,26 Prozent
Achim Petry: 6,51 Prozent (Exit)
Ergebnisse Runde 2:
Laura Blond: 26,44 Prozent
Andrej Mangold: 23,72 Prozent
Erik (Satansbratan): 18,16 Prozent
Michael Naseband: 16,29 Prozent
Karina2you: 15,40 Prozent (Exit)
Montag, 20. Oktober 2025: Der Sieger vom Finale steht fest
Im großen Live-Finale entschieden die Zuschauer über den Sieg von "Promi Big Brother" 2025.
Mit einem knappen Vorsprung setzte sich Jimi Blue Ochsenknecht durch. Er gewann mit 54,91 Prozent der Stimmen vor Harald Glööckler (45,09 Prozent).
Staffel 13 von "Promi Big Brother" 2025
