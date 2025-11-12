Daniel Boschmann moderiert schon seit 2016 in SAT.1 und war in verschiedenen Sendungen zu sehen. Die meisten werden den Moderator aber vermutlich vom "SAT.1-Frühstücksfernsehen" kennen. Dort steht er seit Juni 2016 als Moderator vor der Kamera und begeistert mit seiner guten Laune.

Studium & Beginn seiner Karriere

Daniel Boschmann studierte von 2002 bis 2004 BWL in Mannheim, entdeckte aber relativ schnell sein Talent für die Moderation. Er zog nach Potsdam und begann bei verschiedenen Medienunternehmen vorzusprechen. Nebenher war Daniel trotzdem noch weiter an der Uni für Politikwissenschaften eingeschrieben.

Der kommunikative Blondschopf arbeitete bei verschiedensten Sendern und Projekten. 2006 begann Boschmann verschiedene Off-Air-Events und Konzerte zu moderieren. 2007 stand er als Moderator für das Projekt "Popkomm-TV" vor der Kamera.

Sein größter Job kam allerdings erst 2009, mit seinem Engagement als Moderator und Reporter beim Radiosender You FM. Auch dort übernahm der 1,90 Meter große Niedersachse Bühnenmoderationen, wie zum Beispiel 2010 und 2011 bei der "YouFM Night".

Sogar Red Bull ist auf den aufstrebenden Moderator aufmerksam geworden und engagierte ihn für das "Red Bull Student Boat Battle", bei dem er den ganzen Tag durch das Programm führte.

Bei SAT.1 startete er 2012 dann aber richtig durch und moderierte erstmals die TV-Show "Ab durch die Mitte - Das schnellste Quiz der Welt", eine Quizshow, bei der es um reaktionsschnelles Beantworten von Fragen ging.

2014 wechselte Daniel Boschmann dann ins Radio zu hr3.

Seit Juni 2016 moderiert er nun das "SAT.1 Frühstücksfernsehen" und immer wieder auch weitere Shows, wie "Mein Mann kann", "Geh aufs Ganze" oder "Die Gegenteilshow".