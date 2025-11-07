Sei live dabei! Vorschau: Das sind die Gäste beim "SAT.1-Frühstücksfernsehen" im November Aktualisiert: Vor 2 Stunden Die Moderatoren des SAT.1- Frühstücksfernsehen mit Alina Merkau, Karen Heinrich, Matthias Killing, Chris Wackert, Marlene Lufen, und Daniel Boschmann. Bild: SAT.1

14. November 2025 Magnus von Keil – Games Highlights Marie Helmschmied – Netzhighlights

13. November 2025 Lia Liebing- "Miss Universe" im Bodybuilding (mit XXL Verlängerung auf joyn) Die Kölnerin Lia Liebing hat den "Miss Universe"-Wettkampf im Bodybuilding gewonnen. Beim Finale in Kuala Lumpur verteidigte die 27-Jährige den Meistertitel, den sie 2024 schon in Las Vegas (USA) geholt hatte. Liebing arbeitete jahrelang als Maschinenbautechnikerin, wechselte dann zum professionellen Bodybuilding. Danny Morgenstern - James Bond Danny Morgenstern ist führender James-Bond-Experte in Deutschland und Autor von über 15 Büchern zu 007. Er war 2020 Pressesprecher für "Keine Zeit zu sterben" und moderiert die "James Bond Tribute Concert"-Reihe und hostet die Veranstaltungsreihe "Mission Bond". Mit seinen Vorträgen verbindet er Fachwissen und Unterhaltung. Seit 2021 ist er Pressesprecher des James Bond Clubs Deutschland und interviewte viele Mitwirkende der Filmreihe. Michi Beck - CP The Voice of Germany

12. November 2025 Matthias Schweighöfer - Kinostart Das Leben der Wünsche Felix (Matthias Schweighöfer) steckt sowohl in seinem Familienleben als auch beruflich in einer Sackgasse. Seine Frau Bianca (Luise Heyer) will die Trennung, seine Kinder entfernen sich von ihm, seine Haare werden schütter. Als er auch noch seinen Job verliert, sieht Felix sich am Rande des Abgrunds.

Da bietet ihm ein mysteriöser Fremder (Henry Hübchen) drei Wünsche an. Felix ergreift diese letzte Hoffnung, seine Familie und seinen Job – und damit einen Sinn im Leben zurückzubekommen, und formuliert einen vermeintlich cleveren Wunsch: alle seine Wünsche sollen wahr werden. Und plötzlich bekommt er, was er immer wollte – Erfolg im Job, seine Haare wachsen endlich wieder, die Liebe kehrt in sein Leben zurück. Doch auch seine verborgenen Wünsche kommen zum Vorschein. Felix gerät immer tiefer in den Strudel seiner dunkelsten Begierden und wird mit seinen unterbewussten Wünschen konfrontiert. Bis er schlussendlich realisiert, dass es für ihn nur den einen wahren Wunsch gibt.

11. November 2025 Annette Frier & Caro Frier - Frier & Fünfzig (mit XXL Verlängerung auf joyn) "Frier & 50 – Am Ende meiner Tage" ist eine neue Comedyserie auf Joyn und Sat.1, in der sich die Schauspielerin Annette Frier selbst spielt. Die Serie handelt von den Herausforderungen der Wechseljahre und dem bevorstehenden 50. Geburtstag, und wurde ab dem 10. November 2025 auf Joyn und ab dem 24. November 2025 auf Sat.1 ausgestrahlt. Inhalt: Die Serie zeigt Annette Frier, wie sie sich mit ihrer Rolle als Frau, die mitten in den Wechseljahren steckt, und den daraus resultierenden Herausforderungen auseinandersetzt. Sie erhält unter anderem das Angebot, in einer ZDF-Komödie die Mutter ihrer Schwester Caroline Frier zu spielen, was zu einer Krise führt und sie dazu bringt, ihre eigene Serie zu entwickeln. Dr. Stefan Kabisch - Intervallfasten - sinnvoll oder überbewertet? Herztod durch Intervallfasten?“ und "Langes Intervallfasten könnte Teenagern schaden": So oder so ähnlich lauteten zuletzt Schlagzeilen zu dem Diättrend, der in der öffentlichen Wahrnehmung lange Inbegriff des gesunden Lebensstils war. "Das Image des Intervallfastens hat tiefe Kratzer bekommen", sagt Stefan Kabisch, Studienarzt in der Klinik für Endokrinologie und Stoffwechselmedizin an der Charité – Universitätsmedizin Berlin. "Und das vollkommen zu Recht, denn der Hype war nie wirklich durch gute Daten beim Menschen belegt."

10. November 2025 Yanik Bredemeier - Fett sein ist scheiße (mit XXL Verlängerung auf joyn) Yanik Bredemeier dokumentiert seinen Weg raus aus dem Übergewicht mit Humor und Klartext. Gestartet bei über 210 Kilo. Jetzt bei 184,5 KG.

Er sagt: "Fett sein ist scheiße" und "Übergewicht hat nichts Gutes." Mit der Body-Positivity-Bewegung geht er hart ins Gericht. Andre Wolf – Fake News Check Martin Lautwein & Thilo Mischke - THILO MISCHKE. Spurlos verschwunden – der Deutsche aus dem Folterknast "Was sind das für Striche an der Wand", fragt Reporter Thilo Mischke. "Das ist von den Kakerlaken, wenn du die daran zerdrückst", entgegnet Martin Lautwein. 2018 saß er als Mitarbeiter einer Hilfsorganisation 48 Tage in einem syrischen Foltergefängnis. Eingesperrt auf zwei Quadratmetern. Unschuldig. Grundlos. Hilflos. Eine Zeit, die ihn nie mehr loslassen wird. In der Reportage "THILO MISCHKE. Spurlos verschwunden – der Deutsche aus dem Folterknast" (Montag, 10. November, 20:15 Uhr, auf ProSieben und Joyn) begibt er sich mit Thilo Mischke auf Spurensuche nach seinem Verhörer. Dem mit der roten Ferrari-Kappe. Dann stürzt völlig unerwartet das Regime in Damaskus. Sie können frei nach Syrien einreisen und Martin kehrt zurück in das befreite Gefängnis. Zurück in seine Zelle: "Hier war ich fünf Wochen drin ..." Thilo Mischke: "Die Spuren dessen, dass das hier ein Foltergefängnis war, sind einfach da. Vor sieben Tagen wurden hier noch Leute gefoltert."

9. November 2025 Anton Behnke – Bouletten aus aller Welt Tony Bauer Isabella Franke – Aufräumen Sonja Ruess – Ist es Liebe ? Charlotte Karlinder – gesünder am Sonntag Olcay Özdemir – Smart durchs Wochenende

8. November 2025 Daniel Engelbarts – Frühes Weihnachtsshopping Antonia Müller – Gänsekeule Lena Kanwicher – Gemütliche Beleuchtung Svenja Breuer – Pflanzen überwintern

7. November 2025 Sascha Zöller – Sicherheit rund ums Haus (mit XXL Verlängerung auf Joyn) Die Einbruchszahlen in Deutschland explodieren förmlich – für die dunkle Jahreszeit braucht man Sicherheit für Wohnung und Haus! Smart gesteuert: Überwachung, Zutritt, Abschreckung. Wir zeigen, was der Markt Neues bietet – für den Wunsch Nummer 1: Sicherheit. Marie Helmschmied- Netzhighlights

6. November 2025 Ralf Salice - Vermisst-Kampagne auf Flaschen (mit XXL Verlängerung auf Joyn) Der Vater der vermissten Scarlett. Sie wird ab kommendem Dienstag als vermisste Person auf Flaschen abgedruckt. Er hofft auf brauchbare Hinweise, weiß aber auch, dass das eine sehr emotionale Zeit ist.

5. November 2025 Sunniva Ferri - Mädchen ohne Haare (mit XXL Verlängerung auf Joyn) Diagnose: Alopecia Areata. Eine Autoimmunerkrankung, von der rund 1,5 Millionen Menschen in Deutschland betroffen sind. Besonders für junge Frauen bleibt der Haarverlust oft ein Tabu – dabei ist der gesellschaftliche Druck enorm. Lutz Trabalski - Lotto-Berater Er ist Lotto-Berater, betreut die Lotto-Gewinner und berät sie, wie sie mit ihrem Gewinn umgehen sollen. Zum Beispiel: Niemals minderjährigen Kindern erzählen, sonst verquatschen sie sich. Oder: Wie erklärt man den Porsche vor der Tür? Sein Tipp: Nicht erzählen, dass man viel gewonnen hat.

4. November 2025 Markus C. Müller - Was im Leben wirklich zählt "Luxus macht nur kurz glücklich, der Reiz lässt rasch nach. Ist es das noch größere Auto? Oder nehme ich lieber meine Freundin in die Arme und sage ihr: Ich liebe dich!" Als Markus C. Müller in einer Flughafenbuchhandlung das Buch "5 Dinge, die Sterbende am meisten bereuen" in den Händen hielt, änderte er sein Leben. Als Europachef von Blackberry verdiente er viel Geld, jettete um die Welt, war für 4000 Mitarbeiter verantwortlich, bekam Anerkennung. Doch was ihm fehlte, war ein tieferer Sinn. Und so kündigte er und erfand sich nochmal neu - als Sterbebegleiter Kerstin Herter - Augentropfen Welche Augentropfen für was, welche bei trockenen Augen, welche bei juckenden, welche helfen gegen trockene Luft? Warum werden die Augen im Herbst und Winter trocken? Wie ist es mit den Augen bei Kälte? Und dann als Krönung: Augentropfen statt Lesebrille? Wie soll das denn funktionieren, und ab wann wird es die Tropfen geben?

3. November 2025 Miriam Peters - Häusliche Gewalt auf dem Land (mit XXL Verlängerung auf Joyn) Häusliche Gewalt im Ländlichen Raum: Sozialarbeiterin Miriam Peters hat eine Initiative gegründet, die es auch auf dem Land möglich macht, sich Hilfe zu suchen.

Sie klappert mit ihrem Bulli die Dörfer ab und trifft sich zur Beratung mit schutz- und hilfesuchenden Frauen. Damit deren Männer nichts mitbekommen, lässt sie ihr Wohnmobil regelmäßig von unterstützenden Betrieben

aus der Region mit deren Firmen-Logos neu bekleben – damit der Bulli nicht wiederzuerkennen ist. „Am Telefon vereinbaren wir dann einen Treffpunkt nahe am Zuhause der Frau, die Beratung findet im Bus statt Alex Christ - Fingerboard-Weltmeister Erst der ewige Zweite, jetzt endlich Weltmeister. Der 33-Jährige Alex aus dem Hunsrück (Rheinland-Pfalz) trickste sich mit zwei Fingern auf dem Miniaturskateboard an die Weltspitze. Skateboard fährt er auch, doch im Fingerboarden ist er unschlagbar. Der Pädagoge kommt mitsamt Mini-Skatepark zu uns ins Studio, spricht über seine Leidenschaft und bringt unseren Moderatoren im Crashkurs an den Half-Pipes den ein oder anderen Move bei

2. November 2025 Lina Marie Gralka – Ist es Liebe ? Cracking Chris Anton Behnke – Behnkes Bissen Charlotte Karlinder – Gesünder am Sonntag Jennifer Fischer – Jennys Promi Perlen

1. November 2025 Achim Sam – Streichfette Yannes Bock – Eine Leiter für alle Räume Jörg Erchinger – Hack, Mett & Co Marie-Therese Helmschmied – Auf einen Klick Daniel Engelbarts – Jetzt schon KFZ Versicherung wechseln

