Neue Promis, neue Kostüme: Alle Infos zur 12. Staffel von "The Masked Singer" 2025

Frischer Wind im "The Masked Singer"-Studio: Ein neues Rateteam, neue Studio-Gäst:innen und jede Menge neue Masken. Alle Details rund um die neue Staffel aus 2025 gibt es hier!

"The Masked Singer": Opdenhövels Rätselrunde steht bereit! In diesem Herbst betritt ein neues Duo die Rätselbühne von "The Masked Singer": Entertainerin Verona Pooth und Comedian Chris Tall nehmen ab sofort im Rateteam Platz. Woche für Woche begeben sie sich auf Spurensuche, um die Stars hinter den Masken zu enttarnen.

Diese Rate-Gäst:innen supporten Verona und Chris Unterstützt wird das Gespann jede Folge von einem wechselnden Rate-Promi, gemeinsam versuchen sie, das größte TV-Rätsel Deutschlands zu knacken. Als Show-Master führt wie immer Matthias Opdenhövel durch die sechs Live-Shows.

Das sind die Masken der 12. Staffel Seit der ersten Folge am 8. November haben die Fans endlich einen Überblick über alle neun neuen Masken. Mit dabei sind wieder allerhand irrwitzige und kunterbunte Kostüme - von der grimmigen Muuhnika bis hin zu Rave-Ioli, die in ihrer eigenen Nudelsuppe daherkommt.

Alle Sendezeiten auf einen Blick Du hättest gern alle Infos zu den Sendedaten und Sendeterminen? Alle Details zu den Ausstrahlungen von "The Masked Singer" 2025 siehst du hier.

So machst du in der Joyn App mit! Wie bereits in den vergangenen Staffeln kannst du bei "The Masked Singer" auch in diesem Herbst wieder ordentlich miträtseln und mitbestimmen. Über die Joyn App entscheidest du, wer weiterkommt und gibst Tipps zu den Promis ab. Schon jetzt gibt es was zu gewinnen: Finde jetzt die Vorab-Indizien und sichere die Tickets fürs Finale!

Ein kleiner Warm-up gefällig Du kannst es gar nicht erwarten, bis Staffel 12 in die Vollen geht? Kein Problem, wir haben ein paar Best-of-Contents für dich vorbereitet. Wie wäre es mit einer Übersicht aller jemals dagewesenen "Masked Singer"-Gewinner:innen, den emotionalsten Demaskierungen in Deutschland oder den verrücktesten internationalen Masken?

