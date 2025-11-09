Von der Bewerberin zur Jurorin "The Taste": Darum bekam Gastjurorin Nathalie Leblonde einst eine Absage Aktualisiert: Vor 1 Stunde von C3 Newsroom Sterne-Köchin Nathalie Leblonde ist Gastjurorin in Folge 3. Bild: Screenshot Joyn

Einst abgelehnt, heute Gastjurorin: Nathalie Leblonde bringt Star-Koch Alexander Herrmann ins Schwitzen. Die fränkische Sterne-Köchin sorgt in der dritten Woche bei "The Taste" 2025 für Spannung und anspruchsvolle Aufgaben.

Mit 17 Jahren bewarb sich Nathalie Leblonde einst als Auszubildende bei Alexander Herrmann - und wurde abgelehnt. Heute, 16 Jahre später, hat sich das Blatt gewendet: Die 33-jährige Sterne-Köchin ist nicht nur erfolgreiche Küchenchefin des renommierten Münchner Restaurants "Les Deux", sondern auch Gastjurorin bei der aktuellen Staffel von "The Taste". Für Alexander Herrmann bedeutet das ein Wiedersehen der besonderen Art.

"Ich schaue 'The Taste' sehr gern", verrät Nathalie Leblonde. Die gebürtige Fränkin, die sich als Meisterin der französischen Kochkunst einen Namen gemacht hat, sieht ihre Teilnahme als Gastjurorin in der Show als Herzensangelegenheit - auch wenn sie sich einst beim Team von Alexander Herrmann beworben hatte und damals eine Absage erhielt. Der Grund? Sie war zu jung. Herrmann hat diese Absage wohl nicht mehr auf dem Schirm und reagiert zunächst etwas verlegen. Später stellt er klar, dass Leblondes Minderjährigkeit eine vernünftige Ausbildung unmöglich gemacht hätte:

Ich kann ja niemand nehmen, der unter 18 ist, weil der früher nach Hause muss und dann kann ich keine gute Ausbildung machen und deswegen konnte ich sie damals nicht nehmen. Schade eigentlich! Alexander Herrmann

Nun, viele Jahre später, trifft die Ex-Bewerberin nun erneut auf den Star-Koch - und das mit einer ordentlichen Portion Selbstbewusstsein und einem unverkennbaren Hang zu anspruchsvollen Kochaufgaben.

Ein Wiedersehen mit Folgen bei "The Taste" Die Rückkehr von Nathalie Leblonde sorgt für einige Schweißperlen auf der Stirn des 54-jährigen Gastronoms. Nicht nur erinnert ihn die junge Spitzenköchin charmant an ihre abgelehnte Bewerbung, sondern sie stellt auch ihre Expertise unter Beweis. Ihre Aufgabe für die Teams: Gerichte aus Meeresfrüchten - eine Herausforderung, die für gemischte Reaktionen sorgt. Besonders Herrmann zeigt sich wenig begeistert von seinem Los: Nordseekrabben. "Was hat eine Nordseekrabbe mit Frankreich zu tun?", fragt er lautstark in die Runde und fügt hinzu: "Das ist das schwierigste Los." Doch Leblonde bleibt unbeeindruckt von der Kritik. Sie ist bekannt für ihre präzisen Anforderungen und hohen Ansprüche - Eigenschaften, die sie nicht nur in ihrer Münchner Küche auszeichnen, sondern die auch bei "The Taste" deutlich werden. Dabei zeigt sich, dass die einstige Bewerberin ihrem ehemaligen Wunsch-Arbeitgeber heute durchaus das Wasser reichen kann.

Wer ist nach Folge 3 raus? Die Zuschauer:innen erleben in Folge 3 von "The Taste" 2025 ein Wechselbad der Gefühle: von Alexander Herrmanns Verzweiflung wegen der Nordseekrabben bis hin zu den dramatischen Entscheidungen um die rote Löffel-Wertung, welche mit einer unerwarteten Wendung endet: In den Hauptrollen Sandra und Coach Steffen Henssler!