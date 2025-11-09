Wen nimmt Shirin mit? "The Voice of Germany": Vincent und Friedrich bringen mit Zartmann-Hit alle zum Tanzen Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Chiara K. The Voice of Germany "Sehr, sehr stolz!" Vincent und Friedrich begeistern Shirin mit "Tau Mich Auf" Videoclip • 07:20 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Vier Talente, zwei Battles und nur noch einen Platz für die Teamfights. Die Nervosität der Talents ist deutlich zu spüren. Schaffen es Vincent und Friedrich ihren Coach mit "Tau Mich Auf" von Zartmann zu überzeugen? Und wen wird Shirin mit in die nächste Runde nehmen?

Shirin holt Zartmann als Unterstützung dazu Der Druck ist hoch und die Aufregung steigt. Dieser Auftritt entscheidet, ob Vincent oder Friedrich weiter kommen. Da Shirin aber noch ein weiteres Battle in ihrem Team hat, kann es sogar sein, dass sie sich gegen beide Jungs entscheidet. Für die zwei heißt es jetzt also: Gebt alles! Um ihren Talents mehr Selbstbewusstsein zu schenken, ruft sie während dem Coaching den Sänger Zartmann an. Der deutsche Popsänger gibt ihnen Tipps, wie sie sein Lied besser und mit mehr Energie performen können. Am wichtigsten: Spaß zu haben. Und den haben sie definitiv!

Schöne Stimmen habt ihr. Wow! Ich feier euch auf jeden Fall. Zartmann ist gleich begeistert

Stolze Shirin David Wie Brüder stehen die Männer auf der Bühne und bringen das Studio zum Beben. Mit ihrer einzigartigen Energie holen sie alle sofort ab. Nicht nur das Publikum fängt an zu tanzen, auch die Coaches feiern die Stimmung und lassen sich mitreißen. Nach dem Auftritt ist Shirin total emotional: "Vincent und Friedrich haben mich mitten ins Herz getroffen". Sie hat die beiden wachsen sehen und ist unglaublich stolz auf ihre Entwicklung. Sowohl Vincent als auch Friedrich konnten über ihren Schatten springen und sich deutlich steigern.

Ihr seid einfach der heiße Scheiß! Shirin freut sich

Shirins schockierende Entscheidung Der Rapperin fällt die Entscheidung besonders schwer. Sie hat Vincent und Friedrich bei ihrem Wachstum begleitet und ist so stolz auf die Entwicklung und das Selbstbewusstsein, dass sie sich immer mehr aneignen konnten. Doch nun muss sie sich von mindestens einem Talent verabschieden. Nach langem Überlegen hat sie eine Entscheidung gefällt. Shirin denkt, dass die zwei Talente mehr Zeit hinter der Bühne brauchen, um noch weiter zu wachsen. Deshalb nimmt sie keinen der beiden mit. Schock für die beiden Männer! Auch die Talents im Backstage können es kaum glauben und trösten Vincent und Friedrich.

Eine letzte Überraschung Doch dann gibt es doch noch ein Happy End - zumindest für einen. Die "The Voice: Comebackstage by SEAT" mit Coach Calum Scott sorgt für eine Überraschung. Der Sänger hat nämlich ein Auge auf Vincent geworfen und holt ihn in sein Team! Friedrich freut sich auch für seinen Battle-Kollegen und findet es sehr schön, dass er weiter kommt.

