ARD-Krimi mit Katrin Sass "Sturmtief - Der Usedom-Krimi": Darum sind zwei Fremde im Haus Witt! Aktualisiert: Vor 4 Stunden von teleschau In "Sturmtief - Der Usedom-Krimi" nimmt Karin Lossow fremde Menschen in ihrem Haus auf. War das ein Fehler? Bild: NDR/ARD Degeto Film/Oliver Feist

Ein Sturmtief namens "Holger" sorgt im dritten und vorerst letzten neuen Film der ARD-Reihe "Der Usedom-Krimi" für bange Stunden. Karin Lossow (Katrin Sass) muss sich in einer Nacht ohne Strom und mit zwei Fremden im Haus beweisen ...

An einem sonnigen, aber stürmischen Wintermorgen tritt die Ex-Staatsanwältin Karin Lossow aus ihrem Häuschen ins Freie: Sie möchte gerade die Wäsche abhängen, als Wind die Tür zum Haus zuschlägt. Der Wohnungs- und der Autoschlüssel liegen innen. Karin spricht Kriminalhauptkommissarin Ellen Norgaard (Rikke Lylloff) eine Nachricht auf die Mailbox: Sie möge ihr bitte den Ersatzschlüssel vorbeibringen. Dann hört sie einen lauten Knall: Ein Auto ist in das frischgestrichene Tor der benachbarten Kirche gekracht. Der Fahrer und die Beifahrerin sind verletzt. Da ein Sturm aufzieht, nimmt Karin die Verunglückten mit ins Hause Witt.

Drei Geschichten, ein Verbrechen? Der junge Mann stellt sich als Michael Zoschitz (Oliver Szerkus) vor. Bei der Frau handelt es sich um seine Mutter Irina (Valery Tscheplanowa). Irina hat Verletzungen am Körper, die eigentlich nicht vom Unfall stammen können. Der Ermittlerinstinkt der ehemaligen Staatsanwältin ist geweckt. Doch noch ehe sie der Sache weiter auf den Grund gehen kann, klopft es an der Tür: Merle Witt (Elsa Krieger) sucht ebenfalls Schutz vor dem Wetter. Während das Wetter zunehmend schlimmer wird, versucht Karin vergeblich, Merles Vater, Kommissar Rainer Witt (Till Firit), und Ellen zu erreichen. Was sie nicht weiß: Die beiden ermitteln derzeit im Überfall auf ein Antiquitätengeschäft. Dessen Inhaber Christian Zoschitz (Konrad Singer) setzt die Ermittler zunehmend unter Druck. Als es dunkel wird, fällt plötzlich der Strom aus ... "Sturmtief - Der Usedom-Krimi" wird über weite Strecken auf drei parallel verlaufenden Ebenen erzählt. Wie der fesselnde Krimi ausgeht und um wen es sich bei den beiden Fremden wirklich handelt, das kannst du am Donnerstag, 6. November, um 20:15 Uhr, bei Joyn im ARD-Livestream sehen.