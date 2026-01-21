Überblick "7 vs. Wild" kommt in die Schweiz: Diese Kandidaten sind dabei! Veröffentlicht: 21.01.2026 • 13:28 Uhr von C3 Newsroom Diese Schweizer Promis versuchen ihr Glück bei "7 vs. Wild". Bild: CH Media

Sonne, Palmen, blaues Meer - klingt nach Karibikurlaub? Von wegen! Für sieben Schweizer Promis wird die Reise ins Paradies zur gnadenlosen Grenzerfahrung, denn: Das berühmte Survival-Format "7 vs. Wild" startet erstmals in der Schweiz.

Es ist soweit! Das ursprünglich deutsche Erfolgsformat "7 vs. Wild" startet ab dem 25. Januar im Free-TV auf 3+ - und bringt sieben bekannte Schweizer Persönlichkeiten an ihre physischen und psychischen Grenzen. Gedreht wurde auf der Halbinsel Samaná in der Dominikanische Republik. Wie auch im deutschen Original beginnt nach einem Sprung aus dem Helikopter ins offene Meer für die Teilnehmenden der Ernstfall: 14 Tage Isolation, ohne Nahrung, ohne Trinkwasser und ohne Hilfe von außen. Doch nicht nur das: Es gibt auch keine Kameracrew! Die Kandidat:innen filmen sich selbst – alles, was zu sehen ist, ist zu hundert Prozent echt, wie die Formatangaben versichern. Doch welche Schweizer werden gegen die Wildnis der Dominikanische Republik antreten? Im Folgenden stellen wir dir die Kandidat:innen der neuen Staffel vor.

"7 vs. Wild" ab dem 25. Januar hier ansehen: Dienstags und Sonntags um 20:15 Uhr im kostenlosen 3+-Livestream auf Joyn!

Schauspieler & Comedy-Star Flavio Leu Schauspieler Flavio Leu nimmt an "7 vs. Wild" teil. Bild: CH Media

Flavio Leu (27) versucht als gebürtiger Thurgauer bei "7 vs. Wild" sein Glück. Der Schauspieler, Comedy-Star und Content Creator ist für seine Offenheit bekannt. Ob die ihm auch in der paradiesischen Wildnis helfen wird?

Content Creator & Comedy-Star Gabirano Gabirano nimmt seinen Humor in die Wildnis mit. Bild: CH Media

Gabirano (27) hat sich mit pointierten Alltagsbeobachtungen und viel Selbstironie eine treue, vor allem junge Fangemeinde aufgebaut. Seine Comedy erreicht regelmässig Hunderttausende von Aufrufen und macht ihn zu einem der bekanntesten Humor-Creators der Schweiz. Bei "7 vs. Wild" steht er nun vor einer völlig neuen Bühne – ob ihm sein Humor auch dann hilft, wenn Hunger, Schlafmangel und Einsamkeit den Ton angeben?

Survival-Trainer Gion Saluz Für Survival-Trainer Gion dürfte das Überleben in der Wildnis ein Kinderspiel werden. Bild: CH Media

Gion Saluz (47) geht als wohl erfahrenster Kandidat in "7 vs. Wild" an den Start. Als Survivaltrainer und Gründer des "Swiss Survival Training" bringt er Fachwissen, Praxisroutine und mentale Stabilität mit. Seine ruhige Art und klare Herangehensweise machen ihn für viele zum natürlichen Ankerpunkt der Gruppe – und möglicherweise zum entscheidenden Faktor, wenn die Bedingungen härter werden.

Social-Media-Star Kris Grippo Kris ist nicht zum ersten Mal bei "7 vs. Wild". Bild: CH Media

Kris Grippo zählt trotz seiner jungen 23 Jahre zu den grössten Social-Media-Persönlichkeiten der Schweiz und erreicht mit seinen Inhalten ein Millionenpublikum auf mehreren Plattformen. Bei "7 vs. Wild" startet er jedoch nicht unvorbereitet: Kris war bereits Teil der deutschen Ausgabe im Amazonasgebiet und kennt die physischen wie mentalen Herausforderungen des Formats genau.

Moderatorin Tamara Cantieni Ob Tamaras scharfe Zunge ihr auch in der Wildnis helfen wird? Bild: CH Media

Tamara Cantieni (51) ist für ihren bissigen Humor, ihre Selbstironie und ihren kritischen Blick auf die Social-Media-Welt bekannt. Umso spannender wird ihre Rolle bei "7 vs. Wild" - denn ausgerechnet mit Influencern teilt sie nun die Isolation der Wildnis.

Model Tamy Glauser Tamy Glauser ist in der Zivilisation eigentlich als Model tätig. Bild: CH Media

Tamy Glauser (41) ist international als Model erfolgreich und steht für Selbstbewusstsein, Authentizität und klare Haltung. Sie setzt sich offen für Vielfalt und Individualität ein und bringt damit eine starke innere Stabilität mit in die neue Staffel von "7 vs. Wild". In der Isolation der Wildnis wird sich zeigen, ob genau diese mentale Stärke und ihr klares Selbstverständnis ihr helfen, den extremen Bedingungen standzuhalten.

Comedian Taulant "T-Ronimo" «T-Ronimo» sorgt mit seinen Witzen für Lacher. Ob er auch auf einer einsamen Insel zurechtkommt? Bild: CH Media

Taulant "T-Ronimo" (31) hat sich mit aufwendig produzierten Sketchen und treffsicherem Humor auf nahezu allen Plattformen einen Namen gemacht. Seine Inhalte leben von Tempo, Reichweite und Reaktionen - all das fällt bei "7 vs. Wild" komplett weg. In der Abgeschiedenheit der Insel wird sich zeigen, wie gut er ohne Publikum, Likes und digitale Bühne mit sich selbst und der Wildnis zurechtkommt.