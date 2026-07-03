Podcast-Geständnis Bachelorette Ariel über Eric Stehfest: "Der hat etwas Perverses" Veröffentlicht: 03.07.2026 • 17:13 Uhr von C3 Newsroom Eric Stehfest scheint es der Schweizer Bachelorette Ariel angetan zu haben. Bild: IMAGO / Gartner

Kurz vor dem Start der neuen Staffel von "Die Bachelorette" packt Ariel über ihre Vorlieben aus: Die 23-Jährige aus Basel sprach im Podcast "unREAL" mit Serkan Yavuz offen über Männer, ihren Typ - und verriet dabei, welchen Reality-Star sie besonders interessant findet.

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Im Podcast "unREAL" mit Serkan Yavuz erzählt Ariel, die neue Schweizer Bachelorette, dass sich angeblich auch mehrere bekannte Reality-Stars für ihre Staffel beworben haben sollen. Besonders ein Name sticht dabei hervor: Schauspieler und Reality-TV-Star Eric Stehfest. Ariel macht kein Geheimnis daraus, dass sie den ehemaligen "GZSZ"-Darsteller attraktiv findet. "Der sieht schon gut aus", sagt sie offen. Doch damit nicht genug. Sie beschreibt Stehfest als einen Mann, der auf sie eine ganz besondere Wirkung habe.

Der hat so etwas Perverses. Ich stehe schon auf ältere Männer. Ich kann nichts anfangen mit einem 22-Jährigen. Ariel

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Ariel: Mehrere Reality-Stars sollen sich beworben haben Neben Eric Stehfest sollen laut Ariel auch Tim Kühnel und Joshi Josh versucht haben, einen Platz in der neuen Bachelorette-Staffel zu ergattern. Vor allem über Tim Kühnel verliert die Baslerin deutliche Worte. Sie behauptet, er habe sich mehrfach beworben und sogar persönlich versucht, Einfluss auf die Produktion zu nehmen. Nach Ariels Darstellung habe das Produktionsteam jedoch kein Interesse an einer Teilnahme gehabt. Außerdem bezeichnet sie den Reality-Star als "langweilig" und legt mit einer provokanten Bemerkung nach, indem sie ihm vorwirft, im Fernsehen nur durch seine Affären aufzufallen.

Liebesgerüchte um Tim Kühnel dementiert Brisant ist das auch deshalb, weil Ariel und Tim Kühnel zuletzt selbst für Dating-Spekulationen sorgten. Beide wurden nahezu zeitgleich auf Mallorca gesichtet, woraufhin in sozialen Netzwerken Gerüchte über eine mögliche Romanze entstanden. Sowohl Ariel als auch Kühnel weisen diese jedoch zurück. Kühnel erklärte, dass Ariel sich als neue Bachelorette selbstverständlich nicht auf eine Beziehung einlassen könne und wünschte ihr, ihren Traummann in der Show zu finden. Mit einem Augenzwinkern fügte er allerdings hinzu, dass dieser Mann vielleicht auch direkt neben ihr stehen könnte.

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