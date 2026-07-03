Nach Urlaub mit Malika "Let's Dance"-Liebe gefunden? Jetzt redet Joel Mattli Klartext Veröffentlicht: 03.07.2026 • 17:28 Uhr von C3 Newsroom Joel Mattli und Malika Dzumaev im Liebesurlaub? Der Schweizer gibt endlich ein Statement ab. Bild: IMAGO / Panama Pictures

Wochenlang wurde spekuliert, jetzt sorgt Joel Mattli für Klarheit: Seit der vergangenen "Let's Dance"-Staffel halten sich hartnäckig Gerüchte, der Schweizer Sportler und Profitänzerin Malika Dzumaev könnten auch abseits des Tanzparketts ein Paar sein. Nun hat Joel Mattli erstmals unmissverständlich erklärt, wie es wirklich um die beiden steht.

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Im Interview mit dem Schweizer Portal "Nau.ch" stellte der 32-Jährige klar: Zwischen ihm und Malika Dzumaev gibt es keine romantische Beziehung. Stattdessen beschreibt Mattli ihre Verbindung als außergewöhnlich harmonisch.

Wir haben das Glück, dass wir wirklich super miteinander auskommen, dass wir über alles reden können. Man hat einfach eine gute Harmonie. Und das ist schön und das geniessen wir. Joel Mattli gegenüber Nau.ch

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Joel und Malika: Gemeinsamer Fuerteventura-Trip Erst vor wenigen Tagen bekam die Gerüchteküche neue Nahrung. Joel veröffentlichte eine Instagram-Story aus Fuerteventura und schwenkte seine Kamera dabei auch auf Malika Dzumaev, die neben ihm am Strand zu sehen war. Innerhalb kürzester Zeit wurde über einen gemeinsamen Liebesurlaub spekuliert. Doch auch dazu bezog der Sportler nun Stellung. Der Aufenthalt sei ausschließlich beruflich gewesen. Neben Malika hätten sich auch weitere Personen aus dem "Let's Dance"-Umfeld auf der Kanareninsel aufgehalten. Dass daraus sofort Schlagzeilen entstanden, habe ihn selbst überrascht.

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Joel Mattli: Selbst seine Mutter fragte nach Wie weit die Spekulationen inzwischen gegangen sind, bekam Joel sogar im privaten Umfeld zu spüren. Seine Mutter habe ihn gefragt, ob an den Berichten etwas dran sei und ob sie womöglich etwas verpasst habe. Seine Antwort fiel eindeutig aus: Man solle nicht alles glauben, was über Prominente geschrieben werde. Nicht jede Schlagzeile entspreche auch der Realität. "Du darfst nicht alles so ernst nehmen, was geschrieben wird", so der 32-Jährige gegenüber "Nau.ch".

So geht es für Joel Mattli weiter Nach seinem erfolgreichen dritten Platz bei "Let's Dance" dürfen sich Fans auf ein Wiedersehen freuen. Joel Mattli verriet, dass bereits weitere TV-Projekte in Deutschland geplant seien und er schon bald in neuen Shows zu sehen sein wird. Eine Teilnahme am Dschungelcamp schließt er dagegen aus. Andere Formate würden besser zu ihm passen und seien für ihn deutlich spannender.

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