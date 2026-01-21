Streit mit Ex
Ariel vor dem"Dschungelcamp": Warum durfte Tochter Illeyna Amani nicht mit?
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
Ein Langstreckenflug, ein absurdes Klo-Drama – und der wohl härteste Reality-Test ihres Lebens: TV-Star Ariel steht in Australien kurz vor dem Sprung ins Dschungelcamp. Wie kurios ihre Anreise war - und weshalb ihr Ex Giuliano ihr verboten hat, Tochter Illeyna Amani mitzunehmen.
26 Stunden Flug, einmal um die halbe Welt - und dann direkt hinein in den berüchtigten Reality-Urwald! Die Schweizer Drama-Ikone Ariel ist in Australien angekommen und steht kurz vor ihrem Einzug ins legendäre Dschungelcamp. Doch Töchterchen Illeyna Amani durfte sie leider nicht nach Australien begleiten, berichtet sie gegenüber "RTL".
Der Grund: Ihr Ex und Kindsvater Giuliano Hediger habe es ihr verboten.
"Eine Frau ist in der Toilette steckengeblieben"
Schon die Anreise hatte es in sich, berichtet Ariel gegenüber "RTL": "Eine Frau ist in der Toilette steckengeblieben und kam nicht mehr raus." Was genau passiert ist, bleibt offen – ob aus Diskretion oder weil selbst Ariel nicht mehr weiss, wie das Ganze ausging.
Fest steht: Langweilig war der Flug nicht. Ansonsten sei die Reise aber erstaunlich entspannt verlaufen. Der Schokoladenkuchen an Bord habe es ihr besonders angetan, aber: "Der Rest hätte jetzt nicht sein müssen."
Trotz der 26 Stunden sei ihr die Zeit gar nicht so endlos vorgekommen. Ein gutes Zeichen – denn Geduld wird sie im Camp wohl mehr als genug brauchen.
Die letzten Tage im Luxus
In Down Under angekommen, darf Ariel in einem Hotel residieren, bevor es ernst wird und sie sich bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" Ekelprüfungen, Schlafmangel und Hunger stellen muss.
Was ihr in dieser Zeit besonders fehlen wird, ist ihre zweijährige Tochter Illeyna Amani. Die Kleine ist nicht mit nach Australien gereist - nicht etwa, weil Ariel das nicht wollte, sondern weil ihr Ex-Partner und Vater des Kindes, Giuliano Hediger, seine Zustimmung verweigert haben soll.
Für Ariel ein emotionales Thema. Sie betont gegenüber "RTL", dass sie im Alltag "24/7 eigentlich komplett alleinerziehend" sei, bei solchen Entscheidungen aber dennoch auf das Einverständnis des Vaters angewiesen ist – das sie diesmal nicht bekommen habe.
Da stehen gewisse Egos noch im Wege.
Auch Giuliano meldete sich auf Instagram zu Wort und kündigte an, seine Gründe bald öffentlich zu machen. Klar ist: Zwischen den beiden scheint es deutlich zu knirschen.
Das hat alles seine Gründe. Ich werde euch bald erzählen, warum ich meine Tochter seit über zwei Monaten nicht gesehen habe.
Während Ariel im Dschungelcamp ihr Bestes gibt, ist Illeyna Amani jedoch gut versorgt. Sie verbringt die Zeit bei Ariels Mutter – der Grosi. Ein kleiner Trost für die 22-Jährige: Die Grossmutter arbeitet als Tagesmutter, es sind also immer viele Kinder im Haus.
"Dschungelcamp" 2026: Wann geht es los?
Der Countdown läuft! Während Ariel ihre letzten Tage in der Zivilisation geniesst, können sich "Dschungelcamp"-Fans schon einmal Freitag, den 23. Januar im Kalender notieren - denn an diesem Tag wird um 20:15 Uhr die erste Folge der neuen Staffel ausgestrahlt.
Ab dem 23. Januar gibt es dann täglich um 20:15 Uhr eine neue Folge im RTL-Livestream auf Joyn.
Ihr wollt schon einmal die Häppchen für die große Final-Watchparty planen? Am Sonntag, den 8 Februar entscheidet sich, wer der Dschungelkönig 2026 wird!
