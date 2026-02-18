Nach Dschungel-Drama Ariel wird die neue Schweizer Bachelorette! Veröffentlicht: 18.02.2026 • 11:35 Uhr von C3 Newsroom Ariel schafft den Sprung von der "Dschungel"-Dramaqueen zur Schweizer Bachelorette. Bild: BOBO

Vom australischen Dschungel direkt zur Rosenvergabe in der Schweiz: Ariel wird die neue Bachelorette 2026! Die 22-jährige "Dschungelcamp"-Teilnehmerin bringt somit neues Leben in das Schweizer Kultformat, dass im vergangenen Jahr mit neuen Folgen auf sich warten liess.

Reality-Star Ariel (22), die im "Dschungelcamp 2026" zuletzt für ordentlich Chaos sorgte, wird die neue Bachelorette der Schweiz! Wo eben noch Kakerlaken, Konflikte und Lagerfeuer-Dramen regierten, warten nun Champagner, Dates und die große Frage nach der Liebe auf die Baslerin.

Das "Dschungelcamp" als Sprungbrett Eins ist klar: Über Ariel wird gesprochen. Spätestens seit ihrer "Dschungelcamp"-Teilnahme, wo sie weniger durch Dschungelprüfungen als durch klare Worte auffiel, hat sie es an die Spitze der Schweizer Reality-Szene geschafft. Besonders ihre Konfrontationen mit Gil Ofarim sorgten in der "RTL"-Primetime für Gesprächsstoff - Als selbst ernannte moralische Instanz scheute sie schliesslich keine Auseinandersetzung.

Offiziell bestätigt: "Sie ist es wirklecchhh!" Nach vielen Gerüchten ist es jetzt offiziell: Ariel wird die neue Bachelorette! Gemeinsam mit der Plattform "realityschweiz2" verkündete sie die Neuigkeit auf Instagram: In einem Video wird sie von bekannten Gesichtern aus dem "Bachelorette"-Kosmos willkommen geheißen. Danach stellt sie sich selbst vor - natürlich nicht ohne ihren ikonischen, schweizerischen Akzent.

Ja, es stimmt. Ich bin eure neue Bachelorette. Ariel

Die Schweiz kann sich also auf eine Menge Liebes-Drama freuen! Wann die neue Schweizer "Bachelorette"-Staffel auf "3+" startet, ist noch nicht bekannt. Aktuell sucht Ariel noch Männer, die um ihre Rose kämpfen wollen. Sie sollen Persönlichkeit und Selbstvertrauen mitbringen, heißt es laut dem Sender.

