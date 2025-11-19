Exklusives Joyn-Interview "Fred Duck war keine Option": Matthias Opdenhövel sollte bei VIVA seinen Namen ändern Aktualisiert: Vor 43 Minuten von Nicola Schiller Beim BAMBI 2025 lief Moderator Matthias Opdenhövel mit seiner Frau Alexandra über den roten Teppich. Im exklusiven Joyn-Interview verrät er uns eine lustige Anekdote aus alten Zeiten. Bild: picture alliance / Geisler-Fotopress | Barbara Insinger/Geisler-Fotopre; picture-alliance / dpa | Gerhard Schnatmeyer

Am Rande der 77. BAMBI-Verleihung lüftet der beliebte Moderator ein überraschendes Detail aus seiner Vergangenheit, das so manchen Fan verblüffen dürfte. Dabei geht es um ein kurioses Gerücht aus seinen Anfangszeiten beim Musiksender "VIVA".

"Fred Duck war keine Option": Matthias Opdenhövel enthüllt verrückten Namens-Ratschlag "Man hat mir damals geraten, meinen Namen zu ändern", verrät Opdenhövel grinsend. Der Grund: "Matthias Opdenhövel sind halt sehr viele Buchstaben." Doch für den Moderator kam für eine Namensänderung nie infrage. "So fangen wir gar nicht erst an", stellte damals Opdenhövel klar. "Ich heiße vielleicht komplizierter, deswegen bin ich jetzt nicht Fred Duck oder so". Dabei ist "Matthias Opdenhövel" noch gar nicht alles. "Es sind ein paar Buchstaben, vor allem wenn man noch meine ganzen anderen Vornamen dazu nimmt: Matthias Augustinus Wilhelm Georg Opdenhövel." Kein unkomplizierter Name, aber der "Masked Singer"-Moderator nimmt's gelassen: "Wenn alles in einen Pass hereinpasst, ist es auch okay für eine Unterzeile im Fernsehen."

Diese Promis tauschten ihren Namen wirklich für den Erfolg Tatsächlich gibt es einige prominente Persönlichkeiten, die ihre Namen für die Karriere geändert haben. So heißt Sänger Bruno Mars eigentlich Peter Gene Hernandez - Bruno ein Spitzname aus Kindertagen, Mars einfach weil es "legendärer" klingt, wie der Musiker der Zeitschrift "Latina" erzählte. Und auch unser aller Action-Liebling ist kein geborener Tom Cruise. Sein Geburtsname lautet Thomas Cruise Mapother IV. Wie der Name schon vermuten lässt, ist er der vierte Thomas Cruise Mapother in seiner Familie. Angeblich soll ihm ein Agent zu Beginn seiner Karriere dazu geraten haben, den zweiten Vornamen als Nachnamen zu nutzen. Andere Quellen behaupten, er habe sich durch die Namensänderung von seinem gewalttätigen Vater und seiner schwierigen Kindheit distanzieren wollen.

Erfolgreich trotz vieler Buchstaben Während viele Hollywood-Stars ihren Namen änderten, um im Showgeschäft Fuß zu fassen, blieb sich Matthias Opdenhövel treu - und das mit Erfolg. Ehrlicherweise klingt Fred Duck auch mehr nach einem Kostüm bei "The Masked Singer" als der Name eines Moderators.

