Am Freitag müssen Fans von "Let's Dance" auf eine neue Show und damit auch auf einen weiteren Auftritt von Joel und Malika verzichten.

Fans von "Let's Dance" müssen sich in dieser Woche umstellen: Am Freitag, den 27. März 2026, bleibt das gewohnte Tanzparkett überraschend leer. Hinter der Änderung steckt ein klassischer Fall von Fussball-Prioritäten.

Kein "Let's Dance" am Freitag? Tatsächlich müssen Fans am 27. März auf die gewohnte Show verzichten. Der Grund ist schnell erklärt: RTL überträgt am Freitag ein DFB-Testspiel und räumt dafür seinen Primetime-Sendeplatz frei. Große Fußballübertragungen gehören zu den quotenstärksten Formaten im deutschen Fernsehen - da müssen selbst Erfolgsformate wie "Let’s Dance" kurzfristig weichen.

Für Zuschauer bedeutet das: Die vierte reguläre Live-Show wird nicht wie gewohnt am Freitagabend ausgestrahlt. Die gute Nachricht: Die Tanzshow fällt nicht aus, sondern wird einfach verschoben.