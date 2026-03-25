Live-Show verschoben
Kein "Let's Dance" am Freitag: Das ist der Grund!
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
Fans von "Let's Dance" müssen sich in dieser Woche umstellen: Am Freitag, den 27. März 2026, bleibt das gewohnte Tanzparkett überraschend leer. Hinter der Änderung steckt ein klassischer Fall von Fussball-Prioritäten.
Kein "Let's Dance" am Freitag? Tatsächlich müssen Fans am 27. März auf die gewohnte Show verzichten. Der Grund ist schnell erklärt: RTL überträgt am Freitag ein DFB-Testspiel und räumt dafür seinen Primetime-Sendeplatz frei. Große Fußballübertragungen gehören zu den quotenstärksten Formaten im deutschen Fernsehen - da müssen selbst Erfolgsformate wie "Let’s Dance" kurzfristig weichen.
Für Zuschauer bedeutet das: Die vierte reguläre Live-Show wird nicht wie gewohnt am Freitagabend ausgestrahlt. Die gute Nachricht: Die Tanzshow fällt nicht aus, sondern wird einfach verschoben.
Wann wird die Show ausgestrahlt?
Am Freitag bleibt die Tanzfläche leer, doch schon wenige Tage später wird die Live-Show nachgeholt: Am Sonntag, den 29. März, können sich Fans um 20:15 Uhr wieder auf ein "Let's Dance"-Spektakel freuen.
Die neuen Folgen "Let's Dance" hier ansehen:
"Let's Dance": Die Sendezeiten im Überblick
Damit du nichts verpasst, hier die wichtigsten Termine der aktuellen Staffel:
Kennenlernshow: 27. Februar 2026
Show 1: 6. März 2026
Show 2: 13. März 2026
Show 3: 20. März 2026
Show 4: Sonntag, 29. März 2026 (Ausnahme!)
Show 5: 10. April 2026
Show 6: 17. April 2026
Show 7: 24. April 2026
Show 8: 1. Mai 2026
Show 9: 8. Mai 2026
Show 10: 15. Mai 2026
Show 11: 22. Mai 2026
Finale: 29. Mai 2026
Joel Mattli vertritt die Schweiz
Für die Schweiz ist Joel Mattli ins Rennen gezogen, zusammen mit seiner Tanzpartnerin Malika Dzumaev. Ob sich die beiden den Sieg holen können? Das siehst du freitags im 20.15 Uhr bei "Let's Dance" auf RTL - oder im kostenlosen RTL-Livestream auf Joyn.
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