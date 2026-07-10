Nach Velounfall Stefan Büsser zurück beim "Donnschtig-Jass": Trotz Rippenbruch wieder vor der Kamera Veröffentlicht: 13:48 Uhr von C3 Newsroom Stefan Büsser ist nach seinem Unfall zurück bei Donnschtig Jass. Bild: IMAGO / Manuel Stefan

Stefan Büsser lässt sich von seinem Velounfall nicht ausbremsen. Nur wenige Tage nach seinem Sturz und einer Diagnose mit gebrochener Rippe steht der SRF-Moderator bereits wieder für den "Donnschtig-Jass" vor der Kamera. Damit zeigt der 41-Jährige nicht nur Durchhaltewillen, sondern auch, welchen Stellenwert die beliebte Sommersendung für ihn hat.

- Anzeige -

- Anzeige -

Der Unfall von Stefan Büsser ereignete sich während einer abendlichen Velofahrt am Zürichsee. Nach eigenen Angaben blieb Büsser mit seinem Fahrrad an einer Bahnschiene hängen und stürzte. Dabei zog er sich eine gebrochene Rippe sowie ein geprelltes Becken zu, berichtet unter anderem das Nachrichtenportal "Nau.ch". Anschliessend verbrachte er rund sechs Stunden auf dem Notfall, wo er medizinisch versorgt wurde. Trotz der schmerzhaften Verletzungen nahm der Moderator die Situation mit gewohntem Humor. Aus dem Spital meldete er sich bei seinen Fans und machte gleichzeitig auf die Bedeutung eines Velohelms aufmerksam.

Stefan Büsser ist bei "Donnschtig-Jass" dabei Ob Stefan Büsser beim "Donnschtig-Jass" auftreten kann, war zunächst ungewiss. Nach einer ärztlichen Untersuchung erhielt er jedoch grünes Licht für den Einsatz. Zwar werde ihn die gebrochene Rippe noch einige Zeit begleiten, doch für die Moderation der Live-Sendung spreche aus medizinischer Sicht nichts dagegen. Büsser selbst betonte, dass ihn nur sehr wenig davon abhalten könne, gemeinsam mit dem Team den "Donnschtig-Jass" zu präsentieren. Die Sendung sei für ihn weit mehr als ein gewöhnlicher Arbeitseinsatz.

- Anzeige -

- Anzeige -