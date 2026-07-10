Schweizer Legende
"Heissester Trainer der WM?": Murat Yakin wird im Netz gefeiert wie ein Hollywood-Star
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
Murat Yakin sorgt bei der Fussball-WM 2026 nicht nur mit den Erfolgen der Schweizer Nati für Furore - der Nationaltrainer entwickelt sich auch abseits des Rasens zum internationalen Publikumsliebling. Fest steht: Viele Fans finden den Schweizer Nati-Trainer heiss!
Das nächste Schweizer WM-Spiel hier ansehen:
Die ganze Welt spricht über Murat Yakins Style
Mit dem Einzug in den WM-Viertelfinal schreibt Murat Yakin Schweizer Fussballgeschichte. Der Nationaltrainer hat aus der Nati eine Mannschaft geformt, die auch grosse Fussballnationen vor echte Probleme stellt. Doch während seine Spieler auf dem Platz glänzen, richtet sich der Blick der Kameras immer häufiger auf den Mann an der Seitenlinie.
Grau melierte Haare, perfekt sitzende Brille und sportlich-elegante Outfits - Murat Yakin sieht besser aus als manch anderer Trainer der WM. Schon während der Europameisterschaft 2024 entwickelte sich seine markante Brille zum echten Kultobjekt. Doch jetzt erlebt der Hype eine völlig neue Dimension!
Auf Social Media überschlagen sich die Reaktionen. Tausende Fans teilen Bilder des Schweizer Trainers, kommentieren seinen Stil und feiern ihn als "coolsten Coach des Turniers". Andere nennen ihn sogar den "attraktivsten Trainer, den eine Weltmeisterschaft je gesehen hat".
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"Miami Yakin": Hollywood-Vergleiche für Schweizer Nationaltrainer
Doch nicht nur das: Viele Fans vergleichen Murat Yakin mit bekannten Film- und Fernsehstars! Immer wieder fällt der Name Mads Mikkelsen, andere erkennen Ähnlichkeiten mit Don Johnson aus der Kultserie "Miami Vice". Kein Wunder, dass inzwischen sogar der Spitzname "Miami Yakin" durch die sozialen Netzwerke kursiert.
Fußball-WM 2026: Wann spielt wieder die Schweiz?
Während die Schweiz weiter vom grossen WM-Sieg träumt, scheint eines bereits festzustehen: Murat Yakin hat die Herzen der Fussballfans rund um den Globus längst erobert. Und der Hype um den Nati-Coach dürfte mit jedem weiteren Erfolg noch grösser werden.
Wie sich seine Nati gegen Argentinien schlägt? Das sehen Schweizer Fans am Sonntag, 12. Juli, um 01:30 Uhr (MEZ) auf SRF2 - oder im kostenlosen Sender-Livestream auf Joyn.
Die Schweizer WM-Spiele hier ansehen:
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