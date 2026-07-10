"Heissester Trainer der WM?": Murat Yakin wird im Netz gefeiert wie ein Hollywood-Star

Murat Yakin hat es den Fans angetan. Im Netz wird er als coolster Trainer der Fussball-WM 2026 bezeichnet.

Murat Yakin sorgt bei der Fussball-WM 2026 nicht nur mit den Erfolgen der Schweizer Nati für Furore - der Nationaltrainer entwickelt sich auch abseits des Rasens zum internationalen Publikumsliebling. Fest steht: Viele Fans finden den Schweizer Nati-Trainer heiss!

Die ganze Welt spricht über Murat Yakins Style

Mit dem Einzug in den WM-Viertelfinal schreibt Murat Yakin Schweizer Fussballgeschichte. Der Nationaltrainer hat aus der Nati eine Mannschaft geformt, die auch grosse Fussballnationen vor echte Probleme stellt. Doch während seine Spieler auf dem Platz glänzen, richtet sich der Blick der Kameras immer häufiger auf den Mann an der Seitenlinie.

Grau melierte Haare, perfekt sitzende Brille und sportlich-elegante Outfits - Murat Yakin sieht besser aus als manch anderer Trainer der WM. Schon während der Europameisterschaft 2024 entwickelte sich seine markante Brille zum echten Kultobjekt. Doch jetzt erlebt der Hype eine völlig neue Dimension!

Auf Social Media überschlagen sich die Reaktionen. Tausende Fans teilen Bilder des Schweizer Trainers, kommentieren seinen Stil und feiern ihn als "coolsten Coach des Turniers". Andere nennen ihn sogar den "attraktivsten Trainer, den eine Weltmeisterschaft je gesehen hat".