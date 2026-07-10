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Fußball-WM 2026: Schweiz im Viertelfinale gegen Argentinien im kostenlosen Livestream

Veröffentlicht:

von C3 Newsroom

Ob sich die Schweizer Nati auch gegen Argentinien durchsetzen kann? Das Achtelfinale wird spannend!

Bild: IMAGO / STEINSIEK.CH

Die Schweiz hat es in der Fussball-WM 2026 ins Viertelfinale geschafft! Am 12. Juli trifft sie damit auf Fussball-Gigant Argentinien. Wer kommt dem WM-Traum einen Schritt näher?

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WM 2026: Hat die Schweiz gegen Argentinien eine Chance?

Für die Schweizer Nationalmannschaft geht das WM-Abenteuer 2026 weiter. Nach dem dramatischen Erfolg im Elfmeterschießen gegen Kolumbien steht die Nati erstmals seit vielen Jahrzehnten wieder im Viertelfinale einer Fussball-Weltmeisterschaft. Dort wartet mit Argentinien und Superstar Lionel Messi eine der grössten Herausforderungen des Turniers.

Schweiz vs. Argentinien: Wo wird das WM-Spiel gezeigt?

Anpfiff der Partie Argentinien gegen die Schweiz ist in der Nacht auf Sonntag, 12. Juli 2026, um 1:30 Uhr (MESZ). Schweizer Fussballfans können das Viertelfinale kostenlos über den SRF-Livestream auf Joyn verfolgen.

Die wichtigsten Infos im Überblick:

  • Spiel: Argentinien – Schweiz

  • Wettbewerb: FIFA Fußball-WM 2026

  • Runde: Viertelfinale

  • Datum: Sonntag, 12. Juli 2026

  • Anstoß: 3:00 Uhr (MESZ)

  • TV (Schweiz): SRF zwei

  • Livestream: Joyn mit SRF-Livestream

WM-Spiel Schweiz gegen Argentinien hier ansehen:

Der Schweizer WM-Kader 2026

Tor: Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Yvon Mvogo (FC Lorient), Marvin Keller (BSC Young Boys)

Abwehr: Manuel Akanji (Inter Mailand), Aurèle Amenda (Eintracht Frankfurt), Eray Cömert (Valencia CF), Luca Jaquez (VfB Stuttgart), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Miro Muheim (Hamburger SV), Ricardo Rodríguez (Real Betis), Silvan Widmer (1. FSV Mainz 05)

Mittelfeld: Granit Xhaka (Kapitän, AFC Sunderland), Ardon Jashari (AC Mailand), Fabian Rieder, Vincent Sierro Johan Manzambi, Michel Aebischer, Denis Zakaria, Filip Ugrinic

Sturm: Breel Embolo, Dan Ndoye, Ruben Vargas, Zeki Amdouni, Cedric Itten, Christian Fassnacht, Mohamed Ali Camara Amdouni

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Argentinien: Der WM-Kader 2026

Tor: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli, Juan Musso

Abwehr: Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi, Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Nicolás Tagliafico, Facundo Medina

Mittelfeld: Giovani Lo Celso, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Valentín Barco

Sturm: Lionel Messi, Nicolás González, Giuliano Simeone, Lautaro Martínez, José Manuel López, Julián Álvarez, Thiago Almada. Nico Paz

Den Schweizer WM-Kader hier verfolgen

WM 2026 im kostenlosen Joyn-Stream auf Smartphone und Tablet verfolgen

Die Partien der Schweizer Nationalmannschaft bei der Fußball-WM 2026 lassen sich kostenlos über den SRF-Livestream auf Joyn verfolgen. Über den Streamingdienst sind SRF 1 sowie weitere Schweizer Fernsehsender live verfügbar - sowohl in der Joyn-App als auch direkt im Webbrowser.

Für den Zugriff genügt eine Internetverbindung sowie die kostenlose Joyn-App, die für Android- und iOS-Geräte erhältlich ist. Damit können Fans das laufende SRF-Programm bequem auf dem Smartphone, Tablet oder Smart-TV streamen.

Auch auf dem Fernseher ist der Empfang problemlos möglich. Joyn unterstützt zahlreiche Smart-TV-Systeme und Streaming-Geräte, darunter Apple TV, Android TV, Google Chromecast und Amazon Fire TV. So können Zuschauer die WM-Spiele der Schweiz flexibel verfolgen - ob unterwegs auf mobilen Geräten oder zuhause auf dem großen Bildschirm.

Kostenloser Stream der WM 2026 auf dem PC

Wer die WM-Auftritte der Schweiz lieber am Rechner anschaut, kann den SRF-Livestream über Joyn bequem im Browser starten. Nach der kostenlosen Anmeldung sind verschiedene Live-TV-Sender verfügbar – dazu zählen auch die Programme von SRF.

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