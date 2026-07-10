Ob sich die Schweizer Nati auch gegen Argentinien durchsetzen kann? Das Achtelfinale wird spannend!

Die Schweiz hat es in der Fussball-WM 2026 ins Viertelfinale geschafft! Am 12. Juli trifft sie damit auf Fussball-Gigant Argentinien. Wer kommt dem WM-Traum einen Schritt näher?

Für die Schweizer Nationalmannschaft geht das WM-Abenteuer 2026 weiter. Nach dem dramatischen Erfolg im Elfmeterschießen gegen Kolumbien steht die Nati erstmals seit vielen Jahrzehnten wieder im Viertelfinale einer Fussball-Weltmeisterschaft. Dort wartet mit Argentinien und Superstar Lionel Messi eine der grössten Herausforderungen des Turniers.

Anpfiff der Partie Argentinien gegen die Schweiz ist in der Nacht auf Sonntag, 12. Juli 2026, um 1:30 Uhr (MESZ). Schweizer Fussballfans können das Viertelfinale kostenlos über den SRF-Livestream auf Joyn verfolgen.

WM 2026 im kostenlosen Joyn-Stream auf Smartphone und Tablet verfolgen

Die Partien der Schweizer Nationalmannschaft bei der Fußball-WM 2026 lassen sich kostenlos über den SRF-Livestream auf Joyn verfolgen. Über den Streamingdienst sind SRF 1 sowie weitere Schweizer Fernsehsender live verfügbar - sowohl in der Joyn-App als auch direkt im Webbrowser.

Für den Zugriff genügt eine Internetverbindung sowie die kostenlose Joyn-App, die für Android- und iOS-Geräte erhältlich ist. Damit können Fans das laufende SRF-Programm bequem auf dem Smartphone, Tablet oder Smart-TV streamen.

Auch auf dem Fernseher ist der Empfang problemlos möglich. Joyn unterstützt zahlreiche Smart-TV-Systeme und Streaming-Geräte, darunter Apple TV, Android TV, Google Chromecast und Amazon Fire TV. So können Zuschauer die WM-Spiele der Schweiz flexibel verfolgen - ob unterwegs auf mobilen Geräten oder zuhause auf dem großen Bildschirm.