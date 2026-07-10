Fußball-WM 2026: Schweiz im Viertelfinale gegen Argentinien im kostenlosen Livestream
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
Die Schweiz hat es in der Fussball-WM 2026 ins Viertelfinale geschafft! Am 12. Juli trifft sie damit auf Fussball-Gigant Argentinien. Wer kommt dem WM-Traum einen Schritt näher?
WM 2026: Hat die Schweiz gegen Argentinien eine Chance?
Für die Schweizer Nationalmannschaft geht das WM-Abenteuer 2026 weiter. Nach dem dramatischen Erfolg im Elfmeterschießen gegen Kolumbien steht die Nati erstmals seit vielen Jahrzehnten wieder im Viertelfinale einer Fussball-Weltmeisterschaft. Dort wartet mit Argentinien und Superstar Lionel Messi eine der grössten Herausforderungen des Turniers.
Schweiz vs. Argentinien: Wo wird das WM-Spiel gezeigt?
Anpfiff der Partie Argentinien gegen die Schweiz ist in der Nacht auf Sonntag, 12. Juli 2026, um 1:30 Uhr (MESZ). Schweizer Fussballfans können das Viertelfinale kostenlos über den SRF-Livestream auf Joyn verfolgen.
Die wichtigsten Infos im Überblick:
Spiel: Argentinien – Schweiz
Wettbewerb: FIFA Fußball-WM 2026
Runde: Viertelfinale
Datum: Sonntag, 12. Juli 2026
Anstoß: 3:00 Uhr (MESZ)
TV (Schweiz): SRF zwei
Livestream: Joyn mit SRF-Livestream
WM-Spiel Schweiz gegen Argentinien hier ansehen:
Der Schweizer WM-Kader 2026
Tor: Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Yvon Mvogo (FC Lorient), Marvin Keller (BSC Young Boys)
Abwehr: Manuel Akanji (Inter Mailand), Aurèle Amenda (Eintracht Frankfurt), Eray Cömert (Valencia CF), Luca Jaquez (VfB Stuttgart), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Miro Muheim (Hamburger SV), Ricardo Rodríguez (Real Betis), Silvan Widmer (1. FSV Mainz 05)
Mittelfeld: Granit Xhaka (Kapitän, AFC Sunderland), Ardon Jashari (AC Mailand), Fabian Rieder, Vincent Sierro Johan Manzambi, Michel Aebischer, Denis Zakaria, Filip Ugrinic
Sturm: Breel Embolo, Dan Ndoye, Ruben Vargas, Zeki Amdouni, Cedric Itten, Christian Fassnacht, Mohamed Ali Camara Amdouni
Argentinien: Der WM-Kader 2026
Tor: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli, Juan Musso
Abwehr: Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi, Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Nicolás Tagliafico, Facundo Medina
Mittelfeld: Giovani Lo Celso, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Valentín Barco
Sturm: Lionel Messi, Nicolás González, Giuliano Simeone, Lautaro Martínez, José Manuel López, Julián Álvarez, Thiago Almada. Nico Paz
Den Schweizer WM-Kader hier verfolgen
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Die Partien der Schweizer Nationalmannschaft bei der Fußball-WM 2026 lassen sich kostenlos über den SRF-Livestream auf Joyn verfolgen. Über den Streamingdienst sind SRF 1 sowie weitere Schweizer Fernsehsender live verfügbar - sowohl in der Joyn-App als auch direkt im Webbrowser.
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