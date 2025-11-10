Neuer ZDF-Krimi in Frankfurt Arbeitstitel "Frankfurter Files" - ZDF dreht neuen Samstagskrimi: Alle Infos im Überblick Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Johanna Grauthoff Marie-Lou Sellem und Johannes Hegemann spielen die Hauptrollen in "Frankfurter Files". Bild: ZDF und Daniel Dornhöfer

Ein Mord am Mainufer und eine Ermittlerin, die mit einem neuen Kollegen zusammenarbeiten muss, der plötzlich mehr ist als nur ein neuer Partner im Dienst: Unter dem Arbeitstitel "Frankfurter Files" entsteht derzeit in Frankfurt am Main ein neuer ZDF-Samstagskrimi.

Neuer Krimi mit ungewöhnlichem Ermittler-Duo Das ZDF erweitert sein beliebtes Samstagskrimi-Portfolio um eine neue Reihe: Unter dem Arbeitstitel "Frankfurter Files" wird derzeit in Frankfurt am Main und Umgebung gedreht. In den Hauptrollen sind Marie-Lou Sellem und Johannes Hegemann zu sehen. Sellem übernimmt die Rolle der Kommissarin Sarah Frankfurter, die in ihrem ersten Fall mit einem ungewöhnlichen Kollegen zusammenarbeiten muss: Jakob Loose (Johannes Hegemann) ist rund 20 Jahre jünger als sie und ausgerechnet der Mann, den sie am selben Morgen nach einem One-Night-Stand verabschiedet hat. Als sich herausstellt, dass Loose ihr neuer Partner bei der Mordkommission ist, sorgt das für einen holprigen Start ihrer Zusammenarbeit. Weil Kollegin Milli Schneider (Leona Grundig) wegen einer Fußverletzung ausfällt, sind Sarah und Jakob gezwungen, noch enger zusammenzuarbeiten, als der Kommissarin das recht ist. Zwischen professioneller Distanz und persönlicher Nähe entwickelt sich eine Dynamik, die auch ihre Ermittlungsarbeit beeinflusst.

Leiche am Mainufer sorgt für Aufsehen Im Mittelpunkt der Handlung steht ein Mordfall, der Frankfurt erschüttert: Am Mainufer wird die Leiche der Anwältin Nicole Geissner (Anna Kubin) gefunden. Die Juristin hatte sich in der Öffentlichkeit für eine Reform des Embryonenschutzgesetzes starkgemacht. Ein Engagement, das ihr möglicherweise Feinde eingebracht hat. Schnell gerät ihr Ehemann Nils Geissner (Franz Hartwig) ins Visier der Ermittler:innen. Zeugen schildern den Witwer als aufbrausend und impulsiv, doch trotz intensiver Nachforschungen finden die Kommissare keine stichhaltigen Beweise gegen ihn. Während die Spuren zunächst im Sand verlaufen, stoßen Frankfurter und Loose schließlich auf ein komplexes Geflecht aus privaten und politischen Motiven.

Neben der Krimi-Handlung setzt "Frankfurter Files" auf emotionale Zwischentöne. Gegen Ende des Films zeigt sich eine versöhnliche Seite der Hauptfigur: Sarah Frankfurter lädt ihren Kollegen Jakob Loose zum jüdischen Neujahrsfest ein. Dort hat ihre Tochter Rakhel (Victoria Nikolaevskaja) ihren ersten Auftritt als Rabbinerin.

Bekannte Namen vor und hinter der Kamera Neben den Hauptdarstellern sind in "Frankfurt Files" zahlreiche bekannte Gesichter aus Film und Fernsehen zu sehen. In weiteren Rollen wirken Billey Demirtaş, Isabell Polak, Peter Schneider, Wolfram Koch, Isaak Dentler, Patrycia Ziolkowska und Inge Maux mit. Regie führt Franziska Margarete Hoenisch, die auch schon für "Der Bergdoktor" oder "Tatort" arbeitete. Das Drehbuch stammt von Elena Lyubarskaya, Tanja Bubbel und Nils Willbrandt.

Dreharbeiten bis Anfang Novemeber Die Dreharbeiten für "Frankfurt Files" laufen noch bis zum 6. November in Frankfurt und Umgebung. Wann der Film im ZDF zu sehen sein wird, steht bislang nicht fest. Mit der neuen Produktion setzt der Sender seine erfolgreiche Krimireihe am Samstagabend fort. Formate wie "Friesland", "Nord Nord Mord" oder "Ein starkes Team" zählen regelmäßig zu den Publikumslieblingen. Ob "Frankfurt Files" an diesen Erfolg anknüpfen kann, wird sich nach der Ausstrahlung zeigen.