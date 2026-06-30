17:30 SAT.1 Bayern
Folge vom 30.06.2026: Die Sendung vom 30.06.2026
23 Min.Folge vom 30.06.2026Ab 12
Streit in München eskaliert: Taxifahrer fährt Radler an +++ Deutschland scheidet aus: Bayern trauert +++ Prominente Stimmen: Minions-Premiere mit den Kaulitz-Zwillingen
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2024-2026: Privatfernsehen in Bayern GmbH & Co. KG & © Season 2024: Privatfernsehen in Bayern GmbH & Co. KG. & © Season 2025: ?utm_medium=whatsapp&utm_source=social
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren