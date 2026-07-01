17:30 SAT.1 Bayern
Folge vom 01.07.2026: Die Sendung vom 01.07.2026
24 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12
+++ Tornado über dem Bodensee: Unwetterfront rollt über Bayern +++ Feuerinferno in Oberfranken: Tausende Särge in Flammen +++ DFB-Team landet in München: Rassismus und Rücktrittsdebatte nach WM-Aus
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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