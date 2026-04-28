17:30 SAT.1 Bayern
Folge vom 28.04.2026: Die Sendung vom 28.04.2026
24 Min.Folge vom 28.04.2026Ab 12
+++ Wo ist Jacub Michalik: Polizei sucht auch mit Baggern nach dem Vermissten +++ Kampf den Dickmachern: Kommt die Zuckersteuer auch bei uns? +++ FCB gegen PSG: Die Bayern vor dem Champions-League-Kracher in Paris
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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