2 Broke Girls
Folge 11: Altes Geld sucht neuen Stall
21 Min.Ab 12
Es schneit in New York - und damit ist es höchste Zeit, für Carolines Pferd Chestnut ein Dach über dem Kopf zu finden. Geld haben Max und Caroline dafür jedoch nicht übrig - Chestnut soll es selbst verdienen. Doch womit? Auch Peach, die Mutter der Zwillinge, die Max regelmäßig beaufsichtigt, sucht eine neue Herausforderung. Das stinkreiche Dummerchen will um jeden Preis in der Reality-TV-Show "Real Housewives of TriBeCa" auftreten - und Max soll ihr dabei helfen.
