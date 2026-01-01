Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
2 Broke Girls

Altes Geld sucht neuen Stall

ProSiebenStaffel 1Folge 11
Altes Geld sucht neuen Stall

Altes Geld sucht neuen StallJetzt kostenlos streamen

2 Broke Girls

Folge 11: Altes Geld sucht neuen Stall

21 Min.Ab 12

Es schneit in New York - und damit ist es höchste Zeit, für Carolines Pferd Chestnut ein Dach über dem Kopf zu finden. Geld haben Max und Caroline dafür jedoch nicht übrig - Chestnut soll es selbst verdienen. Doch womit? Auch Peach, die Mutter der Zwillinge, die Max regelmäßig beaufsichtigt, sucht eine neue Herausforderung. Das stinkreiche Dummerchen will um jeden Preis in der Reality-TV-Show "Real Housewives of TriBeCa" auftreten - und Max soll ihr dabei helfen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

2 Broke Girls
ProSieben
2 Broke Girls

2 Broke Girls

Alle 6 Staffeln und Folgen