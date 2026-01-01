2 Broke Girls
Folge 17: Die Ehrenjüdin
Die Freundinnen sind in der Apotheke, um Penicillin zu kaufen, weil Caroline sich einbildet, krank zu werden. Sie stellen fest, dass sie in einer orthodox jüdischen Gegend gelandet sind. Als sie zudem mitbekommen, dass die Apothekerin Cupcakes für eine Bar Mitzwa benötigt, bieten die beiden sofort ihren Service an. Max gibt sich dabei nicht nur fälschlicherweise als Jüdin aus, sondern behauptet auch, dass ihre Küchlein koscher seien. Zwangsläufig kommt es zu Verwicklungen ...
