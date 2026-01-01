Zum Inhalt springenBarrierefrei
2 Broke Girls

Die Probleme der Reichen

ProSiebenStaffel 1Folge 4
Folge 4: Die Probleme der Reichen

21 Min.Ab 12

Unter den Dingen, die Caroline nach der Pleite ihrer Familie in ihrer Luxuswohnung zurücklassen musste, ist eine Beiß-Schiene - nun hat sie Probleme mit ihren Zähnen. Max begleitet ihre neue Freundin in deren altes Heim - und fällt fast in Ohnmacht als sie sieht, in welchem Reichtum Caroline bislang gelebt hat. Kurzerhand nehmen die beiden ein paar teure Pelze mit, um sie zu verkaufen - schließlich fehlt noch viel Kapital für die Eröffnung des Cupcake-Ladens.

