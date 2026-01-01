2 Broke Girls
Folge 5: Schuldenkrise
21 Min.Ab 12
Diner-Boss Han versucht sich mal wieder in puncto Coolness: Er organisiert einen Flashmob im Restaurant, doch seine Kellnerinnen beenden die alberne Aktion kurzerhand. Nachdem Max Caroline jedoch ihre Schulden beichtet, überdenken beide die Angelegenheit noch einmal: Zahlungskräftige Hipster in das Diner zu locken, würde die Finanzen der Freundinnen kräftig aufbessern. Etwas ganz Besonderes muss also her - eine 90er-Party mit Carolines Pferd Chestnut als Hauptattraktion.
