2 Broke Girls
Folge 15: Der blinde Fleck
21 Min.Ab 12
Um mehr Geld für ihr Cupcake-Geschäft zu verdienen, nehmen Max und Caroline einen Job als Putzfrauen in Sophies Firma an. Die verwöhnte Caroline hat leider von Hausarbeit keine Ahnung - das muss auch Sophie bald feststellen. Schon bei ihrem ersten Auftrag verstopft die Blondine die Toilette. Die nächste Wohnung, die die beiden reinigen sollen, gehört einem ziemlich scharfen Männermodel - dummerweise schläft der Hausherr nicht, wie vermutet, sondern hat eine Überdosis genommen ...
