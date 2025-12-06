Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 1Folge 15
Folge 15: Der blinde Fleck

21 Min.Ab 12

Um mehr Geld für ihr Cupcake-Geschäft zu verdienen, nehmen Max und Caroline einen Job als Putzfrauen in Sophies Firma an. Die verwöhnte Caroline hat leider von Hausarbeit keine Ahnung - das muss auch Sophie bald feststellen. Schon bei ihrem ersten Auftrag verstopft die Blondine die Toilette. Die nächste Wohnung, die die beiden reinigen sollen, gehört einem ziemlich scharfen Männermodel - dummerweise schläft der Hausherr nicht, wie vermutet, sondern hat eine Überdosis genommen ...

ProSieben
