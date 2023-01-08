Malediven gegen Belize: Das Urlaubsduell der exotischen TraumzieleJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 08.01.2023: Malediven gegen Belize: Das Urlaubsduell der exotischen Traumziele
92 Min.Folge vom 08.01.2023Ab 12
"Abenteuer Leben"-Reporter Cornel Bunz sucht nach dem perfekten Traumurlaub für wenig Geld. Dafür bittet er zum großen Urlaubsduell und testet die Traumdestination Malediven und den Newcomer Belize in der Karibik. Welches exotische Land macht am Ende das Rennen? Und: Die "Reimanns" im DIY- und Duell-Fieber / Das einzigartige Heimwerker-Projekt: Die Flipper-Darts-Bar