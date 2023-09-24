Queens of Blech - Schrott ist ihre LeidenschaftJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 24.09.2023: Queens of Blech - Schrott ist ihre Leidenschaft
90 Min.Folge vom 24.09.2023Ab 12
Isabella Fuchs ist die Chefin eines Abschleppunternehmens am Bodensee. Kurz vor dem Wochenende geht ihr Lkw kaputt! So verdient sie kein Geld. Kann sie den Abschlepper reparieren oder fällt er länger aus? Mit ganz anderen Problemen kämpft Abschlepp-Queen Romy Berndt in der Nähe von Chemnitz. Weil mehrere Mitarbeiter krank sind, muss Bürokauffrau Mandy einspringen. Kann sie dabei helfen, einen Unfallwagen von der Autobahn zu bergen?